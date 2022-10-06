《食人魔達默》蟬聯冠軍 Netflix史上最高收視英語節目第9位

9月26至10月2日Netflix最高收視英語節目第3至10位順次為《Fate：魔法學園傳奇2》、《眼鏡蛇道館5》、《心碎高中》、《王冠》、《王冠2》、《怪奇物語4》、《Fate：魔法學園傳奇》及《走進世界各式天牢6》。德國劇《茜茜皇后》以4721萬觀看小時在非英語節目登頂，《泰國洞穴救援事件簿》及《El Rey, Vincente Fernandez 》分佔亞季，第4至6位為韓劇《小女子》、《非常律師禹英禑》和《毒梟聖徒》。日本動畫《電馭叛客》位列第7；第8及9位為韓劇《還魂》和《偶然的田園日記》，第10位則是西班牙語劇《Diary of a Gigolo》。

《孤島尋蹤》成為英語電影收視冠軍，上周新上架的《金髮夢露》及《復仇雙妹嘜》分佔亞季。非英語電影方面則由法國片《雅典娜》、德國電影《調香師》及日本片《鋼之鍊金術師完結篇最後的鍊成》佔三甲。