釜山電影節開幕 回顧歷年作品 梁朝偉領亞洲電影人獎感光榮

相隔7年再度訪韓的梁朝偉，昨日跟妻子兼經理人劉嘉玲一起飛抵釜山，後者雖未有同行紅地氈，卻透過社交媒體上載梁朝偉跟「大長今」李英愛於2004年在釜山拍攝的兩張舊合照，喚起粉絲的集體回憶。

明天參與訪談及打手印

在開幕禮上，大會首先播放梁朝偉的歷年作品片段，由早期的《癲佬正傳》到新作《風再起時》都有，然後梁朝偉上台，從釜山電影節主席手上接過亞洲電影人獎座，心情興奮的他，致謝前先扮鬼臉，然後以英語簡短發言：「能夠獲此獎項，我感到非常榮幸，謝謝你們讓我有機會重返釜山，親自跟韓國粉絲見面，並祝今屆釜山電影節成功。」

大會將放映6部由梁朝偉親自挑選的作品，包括《射鵰英雄傳之東成西就》、《春光乍洩》、《暗花》、《花樣年華》、《無間道》及《2046》，他更會在其中兩齣電影放映後與觀眾見面。明天（7日）他將現身釜山露天舞台，參與訪談及打手印活動，與影迷近距離接觸。

釜山電影節定於10月5至14日舉行，今屆共有71個國家及地區合共243部電影參展，包括伊朗導演Hadi Mohaghegh的開幕電影《Scent of Wind》，他在開幕禮上為伊朗人民高歌一曲，贏得台下熱烈掌聲回應。

重現3年前盛况

隨着疫情放緩，釜山電影節重現3年前嘉賓滿座的盛况，紅地氈亦星光熠熠，韓星澤演、權律、許城泰、宋康昊、丁一宇、朴海日、朴志訓、金裕貞及韓善花等輪流登場。今屆大會順應潮流，新增影視串流平台「On Screen」放映環節，Disney+新劇《Connect：連曈》日本導演三池崇史及韓星丁海寅、《Yonder》申河均與韓志旼、《身價》陳善圭和全鍾瑞等亦有亮相。

大會邀請《祖宗膠戰外星人》柳俊烈和《黑道律師文森佐》全汝彬擔任開幕禮主持，後者曾經憑《死了一個女高中生之後》贏得釜山電影節年度演員獎，可說衣錦榮歸。開幕禮包括悼念環節，回顧過去1年逝世的韓國電影人，包括今年5月病逝、韓國三大頒獎禮影后姜受延的演藝歷程，場面令人感動。