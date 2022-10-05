【開箱】《依法相愛吧》 談一場羅密歐與茱麗葉式愛情

主角性格截然不同

新劇講述被稱為天才的前檢察官金正浩（李勝基飾），擁有一幢三層高物業，自稱是網絡小說作家，平日愛穿運動服，卻被鄰居嘲諷他像無業遊民。另一方面，韓國選美節目出身的律師金宥利（李世榮飾），某日突然辭工，改為開設咖啡店「Law Cafe」，計劃在店內提供免費法律諮詢。結果金宥利租下金正浩的物業開店，從此二人朝夕相處，繼而擦出愛火。

《依法相愛吧》主線是金正浩與金宥利相識17年的愛情故事，金宥利做事認真，但性格衝動鹵莽，與金正浩的穩重、機智、長情個性截然不同，從而鬧出不少笑話，例如金宥利因處理虐兒案，跑到社會福利部門，大罵職員沒有好好跟進，金正浩只好把她抱走，場面搞笑。

家族情仇禍延下代

金正浩暗戀金宥利多年，當中暗藏另一主線。二人在大學時期曾經短暫拍拖，其後男方主動提出分手，其實他對女友念念不忘，只是有不得不分手的原因。劇情雖未揭穿，但在第4集講到金宥利主動向金正浩表白，男方竟然拒絕，強調二人必須保持距離，相信是與金正浩的複雜家庭背景有關。

金正浩父親是檢察長金承雲（全盧民飾）、舅父是富商李片雄（趙漢哲飾），兩人均與金宥利父親之死有關。金正浩知道父親與舅父的不法勾當，不想同流合污，於是辭任檢察官，並與家人斷絕來往，又故意扮成廢青，與金宥利分手，彷彿現代版《羅密歐與茱麗葉》，金正浩最終會選擇愛情還是親情？成為全劇最大懸念。

劇集以法律為主題，在解決金宥利父親死亡之謎前，先處理多宗小型法律案件，例如大型屋苑隔音結構低於法律規定，形成噪音問題，還有虐兒、校園暴力等案件，金宥利每次收到投訴，都想將事件鬧上法庭，卻被金正浩潑冷水，指小巿民對伸張正義不感興趣，也不喜歡耗時的法律程序，只希望改善環境或獲得賠償，從而提出不上庭的律師才是最好律師的「偉論」。

劇集收視不升之謎

李勝基是韓國歌影視及綜藝表現均出色的全能藝人，出道初期跟韓國著名女歌手李仙姬拜師學藝，2004年憑《因為是我的女人》贏得許多獎項，其後參演高收視劇集如《燦爛的遺產》、《當王子遇上女軍官》及《九家之書》等；綜藝方面，李勝基曾演《兩天一夜》、《強心臟》以及《家師父一體》等。

《依法相愛吧》雖以法律為主題，調子卻很輕鬆，比起李勝基前作《Mouse》暗黑沉重，難怪他受訪時表示，拍攝新劇心情相當愉快；童星出身的李世榮，多年來默默耕耘，去年憑古裝劇《衣袖紅鑲邊》人氣急升，新劇扮演古怪女律師，跟前作的堅毅宮女截然不同。未知李世榮是否首次主演愛情喜劇，或是《衣》劇角色深入民心，她與李勝基表現欠缺火花，走在一起亦不似情侶，成為劇集收視上升的最大障礙。