釜山電影節今揭幕 劉嘉玲機場「巧遇」梁朝偉 陳可辛公布甄子丹章子怡拍劇大計

過去兩年受疫情影響，釜山電影節規模縮減，隨着韓國解除防疫措施，今年影展重現昔日盛况，梁朝偉出席開幕禮和亞洲電影人獎頒獎儀式外，本月7日亦將現身釜山露天舞台，參與訪談及打手印活動，與影迷作近距離接觸。

此外，《白小姐》韓志旼、《孩子轉運站》姜棟元、《與神同行》河正宇及《親切的金子》李英愛等韓星也會分別出席演員座談會；《緊急迫降》李秉憲與《看見惡魔》導演金知雲將會現身大師班活動。

今屆共有71個國家及地區合共243部電影參展，包括伊朗導演Hadi Mohaghegh的開幕電影《Scent of Wind》，閉幕片則是日本導演石川慶的《某個男人》。大會亦新增影視串流平台「On Screen」放映環節，包括丁海寅與高庚杓合演Disney+新劇《Connect》，申河均與韓志旼主演《Yonder》、陳善圭與全鍾瑞的《身價》、全汝彬與Nana的《天外謎蹤》，還有韓石圭與金瑞亨的《今天可能有點辣》等，都會在影展首播，一眾主角將會現身宣傳。

韓國BL劇打頭陣

據美媒Variety報道，香港導演陳可辛開設製作公司Changin' Pictures，雲集亞洲演藝界精英和新秀，為全球影視串流平台提供豐富內容，屆時將在釜山電影節公布發展大計，包括率先開拍5部新劇，甄子丹身兼監製、主角和武術指導的科幻動作劇《Outright Loser, Hidden Master》，章子怡主演、改編自真人真事的懸疑劇《The Murderer》都是重點推介。

新公司創業首4年，將會製作20部不同題材的劇集，並以兩齣改編自韓國網絡漫畫的新劇《ONE: High School Heroes》和《Heesu in Class 2》打頭陣，前者以對抗校園欺凌為題材，後者則是高校男生的同性愛情故事。韓媒日前率先報道《Heesu in Class 2》主角包括《殭屍校園》安智浩及《我的室友是九尾孤》金度延。

《乾杯上路》爭奧斯卡

另外，陳可辛在2002年監製恐怖片《見鬼》亦將重拍成劇集，更請來《出貓特攻隊》泰國導演納塔吾彭皮里亞、韓片《看見惡魔》導演金知雲及《八月照相館》許秦豪等各自執導一集，令人期待。

提起納塔吾彭皮里亞，他執導青春公路電影《乾杯上路》（前譯《一杯上路》）將會代表泰國角逐第95屆奧斯卡最佳國際電影獎。此片由王家衛監製，故事以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟跨越14萬公里，有笑有淚的另類告別之旅。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看。