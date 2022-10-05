欣賞陳茵媺新造型 陳豪夫妻檔拍劇感覺「唔舒服」

陳豪跟老婆Aimee合作新劇《羅密歐與祝英台》，相隔多年再跟Aimee同框演出，陳豪笑稱感覺「唔舒服」，他說︰「我們在《天梯》合作過，但沒對手戲，今次算正式合作且演情侶角色，我們都要適應，但都OK的。」他透露闊別熒幕10年的Aimee有點不習慣，「對她是很大挑戰，10年沒拍劇，要背大量對白，又要記流程，還要跟我一起演，都是挑戰」。對於Aimee的剷青髮型，「愛妻號」陳豪十分滿意，「我好欣賞，她要女扮男裝，令人眼前一亮」。

孔德賢暴瘦22磅

孔德賢正忙於拍民初劇《本尊就位》，為趕拍，試過逾40小時沒睡眠，所以一個月瘦了22磅。他說：「連日拍劇，在化妝間見到陳豪，他很淡定，有風度又親民，這方面已值得我好好學習。」阮嘉敏近日拍畢新劇《靈戲逼人》，稱最難忘是農曆七月拍探靈戲分，幸好沒怪事發生，一切順利。

娛樂組