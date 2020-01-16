粉絲齊集睇《野人老師》首播打氣 MIRROR邱士縉陳瑞輝感激支持

《野人老師》李世豪（鄭丹瑞飾）與李白（Stanley飾）是父子關係，顏家棟（Frankie飾）是數學補習老師，跟Stanley是多年朋友兼合作創立補習社。

劇集開始是意氣風發的Stanley授課，因與女學生傳緋聞成為雜誌封面人物。Stanley獲稱讚演技不俗，表現出自信。至於Frankie暫未見發揮，有指他較演出《IT狗》時進步。

皮寶寶要求家棟sir補習數學

Stanley與Frankie的歌迷會也有應援活動，Stanley轉發粉絲的合照並寫道：「多謝大家的愛同支持，我全部都收到，衷心感激你們每一位。」Frankie也留言：「心知未發揮得最好，但經歷過程同啟發更重要，多謝大家支持，希望你哋睇得開心。」有皮寶寶（粉絲暱稱）要求稱：「家棟sir，我哋要補數學。」大家睇得好投入。

補習天王遭罷免 被指劇情不合理

《野人老師》首集劇情節奏算快，很快便交代Stanley與何滿兒（沈殷怡飾）婚姻出現問題，並簽字離婚，加上Stanley的補習天王被炒，只好返坪澳灣的「大地小學」，投靠該校創辦人兼有「野人老師」之稱的父親鄭丹瑞。

不過，就Stanley被補習社罷免的劇情引起網民爭議；劇情講補習社準備上市，Stanley是創辦人，他的緋聞對學校聲譽有損，故決定罷免。有網民在討論區指劇情不合理，質疑編劇究竟有沒有工作經驗，劇中Stanley是補習社的靈魂人物，怎可能因緋聞被解僱。有網民拿年前星級補習老師曾捲入桃色傳聞為例，該補習老師也繼續教書。

財經專欄作者：正常唔會出現

這場罷免戲也引來財經專欄作者「渾水」在社交平台討論，說：「純粹補充一啲財金冷知識，就我所見到嘅劇情內容，這種做法係正常唔會出現的。」他還詳細解釋《上市規則》。看來《野人老師》的資料蒐集做得不足夠。

Stanley母親是「周慧敏」

《野人老師》首集不乏回憶場面，由陳湛文與黃梓樂飾演鄭丹瑞與Stanley父子的回憶版。陳湛文出場是單親爸爸，為兒子李白講睡前故事，被兒子問及為何自己沒有媽媽，陳湛文在牀底找出一本《Yes》雜誌，說有天大秘密，雜誌封面人物周慧敏就是他的媽咪。「周慧敏」出現熒幕前，故劇集最後的鳴謝名單也有周慧敏的名字。

娛樂組