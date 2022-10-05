票房衝破6625萬 《明日戰記》成香港史上最賣座華語片

劉青雲自爆兒時夢想做太空人

昨日古仔與劉青雲到尖沙嘴為教育界專場謝票，鼓勵師生為夢想努力，並分享拍攝經歷。劉青雲自爆兒時夢想是當太空人，被古仔取笑可以問郭藹明怎樣造火箭。劉青雲說：「我當時未識她，細個看到太空人會覺得幾有型，但不是自己國家，不過現在有，大家畀心機讀書就有機會上太空，如現在揀我到火星，我很有興趣，覺得人生有這個冒險，是很值得的事。」

古天樂不排除謝票感觸落淚

兩人透露這6個星期，團隊已出席百多場謝票活動，古仔也參與其中70場，笑稱push到無力。劉青雲認為近期港產片成續理想是好事，最重要是有新人出來，長江後浪推前浪，以不同配搭令電影更有新鮮感。古仔認為香港人在疫情下捱了3年，很需要笑，現在喜劇適合大家睇，除了笑之外，走出困境亦好重要，《明日戰記》就是希望為香港電影帶來新的未來。問到票房登頂，謝票時會否跟黃子華一樣感觸落淚？古仔自認堅強，但情緒來到，落淚也無辦法。劉青雲就拿老友黃子華開玩笑，他笑說：「我不知子華感觸落淚，估唔到畀佢諗到咁嘅辦法，好嘢，子華哥！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com