無綫《中年好聲音》面試 張明敏子參賽無壓力 「屯門娜娜」現身跳唱 無信心入圍

今年36歲的「屯門娜娜」以原名董幸兒報名，繼續一貫性感打扮，以半鹹淡廣東話加上自創舞姿大唱快歌《勁舞Dancing Queen》，以出位造型搶鏡，不過她表現略見怯場，不及以前在屯門公園跳大媽舞時的揮灑自如，事後表示志在參與，沒信心入圍。

張頌華不覺星二代背景有着數

張頌華剛滿35歲，父親是唱紅《我是中國人》張明敏。他在內地從事房地產工作，因疫情影響，加上祖母去年離世，身為獨子便決定回流香港陪父母並參賽。張頌華過去隨父到內地表演，又演出本地慈善騷。他昨日未有揀父親首本名曲，反而以林宥嘉的《想自由》參賽，解釋因喜歡唱別人的歌。他認為星二代背景不比其他人着數，「我不是專業歌手，見其他參賽者表現好好，有不少臥虎藏龍，所以都有少少緊張。爸爸沒給意見，他知道我鍾意唱歌，鼓勵我好好享受過程」。身為名人之後，他聲稱沒有壓力，只想好好把握機會，沒想過將來會否出碟或當歌手。

梁家賢曾參加《全民造星》落選

38歲梁家賢（藝名梁奕藍）自備結他自彈自唱一曲《有心人》，唱得非常投入。他自我介紹時稱，2015年曾出歌，並重提數年前參加《全民造星》第一季，因當時是年紀最大的參賽者，加上已婚兼有小朋友，未知是否因此不符合入男團資格而被淘汰。他接受訪問時承認，疫情令他演藝事業受影響，故轉為發展做生酮飲食生意，但仍沒放棄唱歌夢。重提參加《全民造星》稱壓力很大，「當時選曲好擔心予人過時感覺，又不知自己所編的歌合不合時，今次比賽肯定不是年紀最大，大家同樣有經歷，可以放開唱自己想唱的歌。參加比賽想跟其他專業音樂人合作，透過無綫這個大平台，讓更多觀眾認識我的作品」。他與太太結婚12年，育有兩子，在家經常一齊唱歌，開心獲家人支持。

歌手周吉佩盼重燃音樂夢

周吉佩15年前曾參加歌唱比賽，多年來經歷過出歌、開演唱會、唱片公司倒閉及跟人組隊後拆伙，昨日單人匹馬面試，獻唱林俊傑的《修煉愛情》，唱時表情豐富投入，發揮穩定。他表示現職節目製作經理，這幾年很少公開表演，想借今次機會重燃音樂夢。

記者：林蘊兒