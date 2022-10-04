【開箱】《人生大事》 天上每顆星星 都是愛過我們的人

殯儀公司少東收留孤女

《人生大事》是上海文化發展基金會的資助項目，原定今年4月上映，受疫情影響，延至暑假開畫，無論票房口碑均算不俗。故事講述7歲女孩武小文（楊恩又飾）父母雙亡，自小寄人籬下，與外婆相依為命，老少感情極佳。後者某日在睡夢中離世，小文難以接受，目賭殯儀公司少東莫三妹（朱一龍飾）把外婆遺體放入黑盒（棺材）帶走，誤當對方壞人，從此結下不解緣。小文無依無靠，三妹暫時收留，生活從此出現翻天覆地轉變，例如三妹到殯儀館開工，小文看見黑盒，以為外婆在此，於是大吵大鬧；小文半夜尿牀，更連累三妹把父親留給他的殯儀公司房契一併放入洗衣機，令他幾乎失去繼承權，難怪視她為「瘟神」，對應中國人所說「無仇不成父子（女）」的老調。

隨着相處日久，二人感情日深，雖然三妹因未婚而不符領養小文的法律要求，但小文仍視他為父，過着吵鬧不失溫馨的家庭生活。直至小文母親「死而復生」，哭求三妹割愛，好讓母女團聚，究竟他會如何抉擇？結局在此不贅，只可說不太「狗血」吧。

陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》男星朱一龍扮演市井之徒莫三妹，無論造型與氣質均有幾分似台灣片《艋舺》阮經天，但角色性格可愛得多，雖然外表粗魯，內心溫柔且重情義，而且善惡分明，例如小文上學後，因為耳濡目染，在親子活動上表演祭祀儀式，老師家長投訴，他氣冲冲趕到學校，先向老師賠罪，再拖着小文向家長鞠躬致歉，以實際行動向「女兒」上了寶貴一課。

相比之下扮演武小文的童星楊恩又，表現更亮眼；電影初段以頑童姿態登場，經常以外婆為她製作的「紅纓槍」追打三妹，製造不少笑料。其後她在學校的謝親活動上，首次稱三妹為「爸爸」，感覺溫馨動人；同一句對白再次出現在片尾，母親強行帶走小文，她在的士後窗邊哭邊待三妹追上來「營救」，每一聲「爸爸」都令人心疼難受，年紀輕輕的她表現令人動容。

戲中三妹與小文的「父女」關係，不禁令人聯想起松山研一與蘆田愛菜合演的日本片《白兔糖女孩》，改編自同名漫畫，講述男主角出席祖父喪禮，得悉他生前育有6歲「私生女」，於是代為撫養的故事。根據漫畫原著，當女兒長大後，決定嫁給養父為妻，幸好《人生大事》並未離經叛道至此，否則恐怕上映無期。

描寫對生命看法

《人生大事》除了描述親情可貴，對於生命看法，亦頗值得細味。父親老莫入院期間曾對三妹說：「人生呀，除了死，無大事。」透過殯儀從業員討論生死的電影，較為人熟悉的是獲頒奧斯卡最佳外語片的日本片《禮儀師之奏鳴曲》，格調高雅，《人生大事》則較貼地，例如三妹因小文在小孩骨灰盒上塗鴉而大吵大鬧，死者父母卻視為同齡人的祝福而感動流涕；三妹情敵死於車禍，舊愛請求他為屍體化妝，透過此事他不單學懂寬恕，還有對逝者的尊重。

戲中小文最初難以接受外婆逝世的事實，哭得死去活來，三妹溫言開解，聲稱人死後化作星星，只要抬頭便可相見：「天上每顆星星，都是愛過我們的人。」以思念代替哀悼，早在彼思動畫《玩轉極樂園》已一語道破，如今透過《人生大事》反覆練習，為觀眾提升正能量，怎說都是功德。