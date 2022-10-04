事務所報警 Jennie控告黑客侵私隱

不過，有關聲明對Jennie跟緋聞男友V的戀情隻字不提，繼續採取「既不承認又不否認」的曖昧態度應對，令到部分粉絲不滿，紛紛要求事務所澄清傳聞真偽。

代言品牌宣傳短片曝光

事務所趁Jennie前日出發到巴黎參加時裝周活動，才於昨日發表聲明，行動經過深思熟慮，同日由她代言的化妝品牌亦公開最新宣傳短片，擺明為她打氣，就算緋聞曝光，Jennie人氣依然不減。

另外，Blackpink最新專輯《Born Pink》本周穩佔美國Billboard 200大碟榜第4位，推出第2周銷量雖然下跌，仍錄得4萬張成績，成為韓國首隊女團連續兩周進佔Billboard 200五大位置的紀錄。