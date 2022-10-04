自認有喜劇細胞 鍾舒漫擬拍片放笑彈

鍾舒漫自言日常是個搞笑的人，最喜歡一些無聊的東西，男友與胞妹鍾舒祺跟她是同類人，平時會互傳一大堆無聊東西分享。鍾舒漫有意聯同幾名愛無聊的朋友，一齊在網上拍搞笑片，覺得做人最重要保持開心。她透露原計劃年底出新歌，現改至明年年初，寓意新年有個新開始，年底會參加一個大型跳舞騷，現在開始排舞，「大家都以為我跳舞無問題，其實我要比別人花更多時間練習，還會在屋企將片段慢鏡逐格看着練，我是後天努力型，要下很多苦功」。

黃劍文與鍾雨璇本月13日在麥花臣場館舉行慈善音樂會，幫動物慈善機構「大樹下」籌款。兩人曾幫機構當義工，鍾雨璇表示曾幫狗狗冲涼，覺得很好玩；黃劍文多數負責送物資，也試過幫場地通渠清潔。「貓奴」的他透露家中有兩隻已20歲的貓，但近年愛貓患上腎病，每日要花很多時間餵藥和照料，雖然疲倦，黃劍文仍覺值得，「我已有心理準備，醫生都說牠們活多一天等同賺多一天。」

記者：陳釗