楊千嬅擬開騷賀歌迷會25周年 C AllStar聖誕搞音樂會 邀觀眾齊報佳音

支持環保 4子「交換垃圾」

組合C AllStar定於今年12月23日至25日在西九文化區苗圃公園舉行《Let It Snow C AllStar Live 2022》，在戶外與歌迷歡度聖誕節。音樂會主題「Let it snow」，希望觀眾能一同感受白色聖誕，還可以一齊報佳音。已有數年沒有報佳音的C AllStar十分懷念，「最難忘的聖誕一定是報佳音，有一年於尖東海旁演唱，唱到差不多11點半，街燈都關了，清潔姐姐都開始洗地示意『快啲走』，但歌迷仍留下來一起大合唱，當時非常開心」。為滿足歌迷聖誕願望，C AllStar透露歡迎點唱，還會與歌迷大合唱。談到以往成員間有否交換禮物？C AllStar笑稱支持環保，只會「交換垃圾」，意思是交換家中依然實用物件，不用買新物品，又可以給予物品『新生命』，一舉兩得。

側田完騷未夠半年開Part 2

側田今年8月於會展舉行兩場音樂會反應熱烈，未夠半年宣布將於11月26日至27日加開兩場Part 2 。他稱之前唱兩場未夠喉，趁有心有力希望再有機會跟樂迷分享他的音樂。

娛樂組