首開暗黑風格演唱會 泳兒等足17年終圓夢

開騷前氣管毛病奇蹟好轉

泳兒騷後受訪，稱今次是入行至今，等了17年最想要的演唱會。她透露有個環節赤腳上台，原因是來不切換衫，更全程真空上陣，她笑說：「我感覺好安全，應該無甩漏，如果有，請幫我打格仔！」她透露髮型師男友Ziv正日生日也陪伴開騷，她只送了蛋糕給對方，「男友很體貼和體諒。我之前有氣管問題一直醫不好，開騷前兩日竟出現奇蹟開始好轉。」

讚任暟晴樣靚有特色

因開騷未能現身《聲夢傳奇2》決賽現場，身為導師的泳兒嘆可惜，「我好想到現場見證，無奈大多人到九展開騷，想改期也改不到，真係手掌係肉、手背又係肉，唯有在遠處支持他們」。泳兒表示冠軍任暟晴是她心中三甲之選，她大讚道：「年紀輕輕，樣靚、聲線OK，好有特色」。

記者：林祖傑