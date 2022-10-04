《聲夢2》任暟晴無想過奪冠「感覺不真實」 趙紫諾否認落敗痛哭 滿意賽果

Sabrina賽後爆喊，見到另一學員江廷慧（Vivian）時更激動擁抱。她否認因落敗哭，稱Vivian對她好好，教她廣東話，所以見到對方忍不住喊。Sabrina表示獲季軍已好滿意，感謝觀眾支持，會努力學好廣東話。

Janees︰人生第二次演出失敗

Janees對賽果未感失望，因唱第2首歌時不在狀態，仍未準備好，是人生中第二次演出失敗，對上一次是小提琴演奏，希望以後不再失準。她表示參加《聲夢2》前已決定做歌手，賽果不會動搖決心。

娛樂組

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com