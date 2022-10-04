年初剝智慧齒患顳頜關節疾病 何韻詩：大笑會甩牙骱 心臟怪跳

何韻詩稱對外界看來，她是「躺平」的一年。她寫道：「貌似完全靜止，背後原因有點繁複，外在環境因素固然有一點，更主要是身心層面上遇上各種沒想像過的挑戰。由年頭第一次被捕，直到5月第二次再被捕，然後收到的法庭傳召（正是本周的審訊），坦白說，表面上都自以為對我無太大影響。『無嘢wor，留得喺度預咗啦』『要發生就會發生』，此等句子亦成為被友人關心問候後、時常出現嘅自我勉勵說話。而事實上，我都真心覺得自己OK，頂得住。不過很多赤裸、真實的情緒，例如不安，面對清晨時分會有人大力敲門及按門鐘的焦慮，環境條件改變導致更進一步嘅動彈不得。」

何韻詩以金牛座不愛解釋，亦不喜歡將面對的掙扎向人訴說，抱着「大把人慘過我」的想法，將自身問題擺到一旁，認為「都唔係咁慘啫」、「頂得住」，但不說不等於已解決。

心跳快到似心臟病發死掉

何韻詩形容今年的環境改變是前所未見的。以往一道門關了，總有另一道窗、裂縫或後門可打開，但現在能見的窗與縫也被緊封了，舊有形式行不通，靈活變通也不可再行。她說：「我一直引以為傲的那種靈活性，第一次遇上了四面都緊封的牆壁，一時間實在有點手足無措。在沒找到方法前，最好的辦法，可能就是先停下來，別花費多餘的氣力去作不合時的掙扎。」

何韻詩透露身體響起警號，提到今年初剝了智慧齒後，年輕時箍牙，長年以來造成的咬合問題被翻起，患上TMJ（顳頜關節疾病，代表連接上顎與下顎的樞紐無法適當活動），找專科牙醫了解，並展開漫長的治療過程。她稱TMJ治療不單止牙骱問題，是從頭到腳整個人，「肩頸膊、整個骨架在每星期的調整下，不斷出現各種說不出來的痛苦狀况。有時是吃太硬的東西會拉到脖子，有時候是笑太大聲會甩牙骱，到更嚴重的情况，是整個人的骨架都在移動，導致半夜時分札醒後心亂跳，或跳到你覺得自己是不是快要心臟病發死掉」。

飲食健康早睡開始露曙光

何韻詩重提今年5月舉行「YY之夜」網上音樂會前，有日起牀時，突然整個牙骱卡住了，要很用力、很大的「卡」一聲才復位。當晚音樂會，她擔心太高音或張嘴太大時又出現卡住的情况而無法繼續唱。除了TMJ，她稱心臟怪跳會半夜醒來，全身檢查又找不出原因。她要正視身體種種問題，先把身心都搞好，才能恢復恆常運作。這段時間戒掉夜睡的陋習，飲食健康再加「老人操」八段錦等，種種努力後開始見曙光。她稱早陣子的停頓對日後能走更遠，是必須的，故要向菇徒交代。

「賤骨頭就是這樣煉成的」

何韻詩最後說：「感謝你們的耐心陪伴，以及體諒，本菇在完全回復後，定必讓大家看到我更嶄新的面貌，這個我能保證。持續進化，以及在個人層面上不斷推進，正是我的信仰。即使這種下意識的『攞苦嚟辛』總會令你比正常人多經歷一些奇形怪狀嘅苦難，賤骨頭就是這樣煉成的。」

娛樂組