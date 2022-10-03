奧斯卡掌摑事件相隔半年 韋史密夫首度現身宣傳新片

韋史密夫今年3月「摑散」逾30年演藝事業後，美國影藝學院主辦任何活動包括奧斯卡頒獎禮，在未來10年，他都不得參與；《重案夢幻組4》及其自傳電影等拍攝計劃亦全部煞停。不過韋史密夫近月陸續有試水溫的不同舉動，似密謀全面復出，包括7月底再次拍片向「受害者」基斯洛克（Chris Rock）及出席奧斯卡人士道歉；8月重啓社交平台，上載一條猩猩短片並留言「我嘗試重投社會」，其後又公開跟兒子Trey在酒店房生擒巨型蜘蛛的片段。

扮演奴隸制度象徵人物

本月1日韋史密夫聯同《邊緣特訓》導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）出席了新片《解放》在華盛頓舉行的一場私人放映會及座談會，於掌摑事件後首度宣傳新片。《解放》根據真人真事改編，以黑奴Peter的經歷為藍本。19世界中葉，Peter在種植園遭監督員鞭打，背部滿是傷痕，他逃過追捕，越過路易斯安那州的沼澤，最後加入聯邦軍隊。Peter入伍體檢時拍下的露背照可看到傷痕纍纍，其後被報章刊登，成為美國奴隸制度殘酷和野蠻的象徵。韋史密夫片中扮演Peter，他前日在座談會上表示，演藝生涯中多次推掉以黑奴為題材的電影，「我從不想人看到我們這一面，然後這部電影出現了。此片與黑奴無關，而是訴說自由、復原能力，也有關信仰」。

韋史密夫表示，《解放》有關男人的內心，以及一張被瘋傳的照片，「當時剛有攝影機，Peter被鞭打留疤的照片傳遍世界，形成反抗奴隸制的口號」。《解放》試片會後，觀衆在社交網發表簡短評論，美國全國有色人種協進會（NAACP）主席莊遜（Derrick Johnson）稱該片很有力量，有網民亦表示期待《解放》能在戲院公映，甚至希望有機會角逐明年的奧斯卡。事實上，影視串流平台AppleTV+以1.3億美元（約10億港元）力壓華納、MGM及環球影業等公司取得《解放》發行權，原計劃《心之旋律》今年在奧斯卡奏凱後再下一城。男主角韋史密夫卻發生了奧斯卡掌摑事件，今年5月宣布《解放》延期上架，有消息指將於明年上映，卻一直沒落實映期。如今趁美國國會黑人黨團會議基金舉行年度立法會議，給參與的代表放映《解放》，似乎有意營造輿論，給此片「復生」機會。