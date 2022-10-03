配合限制措施 紅館騷首挑戰三面台 鄭伊健承諾有驚喜 氣氛媲美四面台

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

伊健表示今次開騷並非突然，經理人林珊珊上年已為他申請了紅館檔期，但因疫情存在很多變化，直至這段時間大家都覺得是時候「做啲嘢」，決定開騷。他笑說：「我一直都有一個固定的合作班底，大家投票是否開演唱會時，一致決定開，好似只得我一個投反對票，心想不要搞那麼多啦。」伊健稱向來對開騷抱隨緣心態，但如同事所說，希望承接上一個紅館騷，為大家帶來歡樂，他每次開完騷的感覺都是開心的。

拒刻意騷肌

伊健以往開騷都是四面台，透露今次首次挑戰三面台，非為方便日後走埠，只想做些大家未見過的事，至於內容先大賣關子，希望讓買飛入場的觀眾有驚喜。問到轉做三面台是否與之前MIRROR紅館騷意外後，政府收緊場地措施有關？伊健直認：「是，但這個我不想多講，始終事件未完。我們最先決定是四面台，但既然政府修改了政策，我們便改變一下，總之不會讓大家失望，放心，會做到四面台的氣氛。」

外形健碩的伊健笑稱開騷前毋須刻意操弗，因嘗試過肥的滋味，所以一直有保持身段，「疫下大家都有『疫情肥』，之前去台灣拍戲都肥了少少。（到時會否騷肌？）這些已經不是我做的了，以往演唱會都很少露肉，穿白色小背心已是最盡」。

支持太太留日發展

至於身在日本的太太Yoyo會否回港看騷，伊健說未知，因疫下要安排很多事情，希望可以，又透露太太之前有陪他到台灣工作，其間他亦有飛往日本福岡探Yoyo，並冧爆說：「太久不見是不行的。（現在一年是否有三分之一時間在日本？）還沒想，首先她在那邊要上堂學習，還有經營房產管理，我又有自己的工作。」雖然與太太分隔兩地，但伊健非常支持她在日本發展事業和學習，很多年輕人出外讀書，到了他們這年紀其實也可以，不一定要移民，可選擇到不同的地方看看，當放長假。

伊健被取笑好像經常放假？他解釋說：「不是，這是我的style，有（工作）就做。正如有些人是勤力的代表、懶散的代表，我是娛樂的代表。（現在接job是否很喜歡才做？）其實我之前都已經是這樣，人在每個階段都會不同，以前什麼都試過，清楚自己現時追求什麼，希望嘗試做一些特別的東西，例如疫情期間，拍了3名年輕導演的戲，他們的劇本都是比較特別。」

暫不打算北上掘金

伊健表示現時非無欲無求，好像今次演唱會，他希望觀眾能從中獲得開心能量。提到陳小春、謝天華、林曉峰等一班「古惑仔」都北上拍真人騷掘金，他承認有人邀請，但暫時未有這個想法。

另外，身為機械人迷的伊健，大讚古天樂（古仔）開創香港科幻片先河，希望繼續有，問他可有興趣拍這類科幻片時？他笑言：「很辛苦的，你看看古仔就知，我還是喜歡看他們辛苦多一點。隨緣吧，開心的科幻片都有興趣的。」並透露現時有創作劇本，但未成事，不想多講。

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