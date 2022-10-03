姚焯菲爆通宵開工致遲到 張馳豪趕上台 無扣鈕跳到甩褲

Aska下次問Archie借內褲

Aska提到當眾跳到甩褲非常驚險，以前都試過「爆胎」情况，早已學會執生，「今早拍MV弄得一腳泥，好污糟，我穿的白色褲是問Archie借，由於條褲是全新，褲頭鈕扣都未開封，拉上褲鏈便趕住出台。（有沒有借埋內褲？）沒有，下次問他借」。有傳Archie因之前失言事件影響形象，流失不少工作，造就機會給Aska上位。兩人齊稱工作安排由經理人負責，不清楚機會增多或減少。Archie表示之前到內地拍劇，所以曝光減少。

Chantel與Yumi慶幸身邊沒有不良嗜好的朋友，Chantel說平時只會受食物引誘，「看不見冇問題，聞到食物香味，有時忍不到會食少少。凌晨回家爸爸會整甜品，我怕肥一定不會食」。Yumi自問算夠定力，通常工作後才會滿足食慾。

記者：鍾一虹