趙紫諾大熱倒灶得第3 任暟晴險勝黃洛妍奪冠

炎明熹懷念聲夢舞台

大熱趙紫諾（Sabrina）及女團XiX在第一回合同獲專業評審22個綠燈最高分，但加上觀眾投票後，Sabrina屈居季軍；XiX與趙小婷則三甲不入，齊獲優秀表現獎。至於紅籃兩隊導師推介超越進步獎的學員，分別是劉詠彤及文佐匡。

炎明熹獻唱《真話的清高》，表示心情興奮又緊張，同時又好懷念，「我覺得換一種身分站在這舞台，感覺好奇妙。希望師弟妹著上戰衣，在屬於自己舞台，感受舞台上每一刻就OK」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵