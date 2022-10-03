古天樂預告《明日戰記》破7000萬有喜訊宣布 《飯戲攻心》黃子華歸隊哽咽謝票

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

黃子華日前完成50場舞台劇《最後禮物》，昨日歸隊與《飯戲攻心》團隊會合，聯同導演陳詠燊、鄧麗欣、張繼聰、王菀之及陳湛文，加上身處外地透過視像現身的林明禎，首度「齊人」到戲院謝票。該片氣勢強勁，上映不足1個月，截至昨日下午累收51,866,325港元，打破周星馳自導自演《長江7號》紀錄，暫列最賣座港產喜劇第4位，眾演員期望票房能衝上6000萬，向香港十大賣座華語片進發。

電影公司預收3000萬 現超乎想像

子華自嘲「謝票新手」，有觀眾稱看了《飯戲攻心》14次，子華被問拍攝時投入大佬角色試過喊到收不到聲一事，他稱片中見到廖子妤飾演的母親一幕戲時，仍感觸得熱淚盈眶，多次站起身跳讓自己冷靜，強忍淚水，他說：「不好意思，今日獻醜了，有點樣衰，我本人唔係咁㗎！」子華透露電影公司做的慶祝數字氣球，原本只做到3000萬，未夠1個月已到5000萬超乎想像。有否信心超越《明日戰記》？鄧麗欣聞言表示不敢講，子華說：「應該講《明日戰記》絕對不是我們要定下的什麼對手，我希望大家往更前的位置去跑。」提到開拍續集，所有演員稱看子華有沒有期？子華笑言：「如果個個都這樣說，我就會有期。」

破6000萬 鄧麗欣分享「泳裝」照

鄧麗欣本月15日39歲生日，預計在謝票中度過，生日願望是票房6000萬。問她到時有什麼驚喜送給觀眾？她說以前好興破幾多千萬就要穿泳衣拍照，之前去意大利旅行她影了一些類似泳衣相，若到6000萬便分享。張繼聰為這套劇已謝了百多次票，是從影以來最多一次，相信有機會原班人馬拍續集。王菀之希望拍續集導演寫多幾個選擇對象給她的角色，因拍檔陳湛文戲中經常不望她，令她懷恨在心。希望導演安排古天樂為對象？她說：「我就諗都唔使諗，但個角色要諗一諗。」

劉嘉玲首次謝票 報名拍續集

《明日戰記》上映第6周，票房屢創新高，昨日公布已破6500萬港元，有望打破2016年《寒戰II》6682萬元的紀錄，登上香港最賣座華語片冠軍。古天樂、劉嘉玲、姜皓文、朱鑑然、吳肇軒與羅浩銘昨日到戲院謝票，有觀眾說已看了25次。古天樂感激觀眾入場支持，希望為香港影史創下新紀錄，成為最賣座華語片第一位。

劉嘉玲首次謝票，古仔笑言是她人生第一次謝票。嘉玲說：「我答應古老闆《明日戰記》7000萬我就謝票，現時只差一點，需要靠大家努力，我覺得一定可以到7000萬，到時要開香檳，應該可以分紅。」古天樂回應，「開香檳咁小事，總之到7000萬，便會再有喜訊公布」。嘉玲感激古天樂給予機會，覺得自己戲中幾型，好榮幸參與香港首部科幻片，希望古天樂繼續，她現在為續集先報名留位，下一集她一定要有份演出。

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