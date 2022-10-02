大仔新抱撐時裝騷 粉碎婆媳不和傳聞 「碧咸嫂」維多利亞謝幕落淚

布魯克林和太太妮歌拉佩斯接受美媒訪問曾談及婆媳不和傳聞，布魯克林稱是傳媒炒作，妮歌拉則承認或因自己沒穿著維多利亞設計的婚紗出嫁而惹起爭端。前日有英媒報道，向來對子女寬容的碧咸，不大滿意兒媳受訪內容，曾傳信息給兒子，稱彼此是一家人，警告他不要在背後搞小動作，還表示接下來要怎樣做由布魯克林決定，但碧咸已受夠這種戲碼。

巴黎時裝騷多人捧場

據英國《鏡報》報道，布魯克林婚後定居美國，少了跟家人聯繫，維多利亞害怕失去兒子，也恐懼將來無法見到孫兒，所以趁今次在巴黎時裝周舉行旗下品牌的2023春夏新裝展，伸出橄欖枝，邀請兒媳來到睇騷，順道在傳媒面前製造家人團結一致的印象，粉碎這多月來婆媳不和的傳聞。

事實上，維多利亞由女團辣妹（Spice Girls）成員轉型做時裝設計師逾10年以來，這次在巴黎舉行的時裝騷可說陣容最鼎盛，不但由當紅的美國超模Gigi和Bella Hadid姊妹擔任模特兒，美國和英國版《Vogue》雜誌總編輯Anna Wintour與Edward Enninful均應邀現身。維多利亞的閨密、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）專程來捧場，另外，英國名媛Poppy Delevingne及日本設計師Nigo亦有現身。

與弟妹父親久別擁抱

最重要是長子布魯克林與太太妮歌拉佩斯開騷前半小時已抵達現場，從維多利亞在YouTube頻道發放的片段可見，碧咸與二仔羅密歐（Romeo Beckham）及么女哈七（Harper Seven）抵達後，先是羅密歐與兄嫂寒暄，哈七見到妮歌拉也十分興奮。碧咸跟其他來賓打招呼後與新抱擁抱，之後再熊抱兒子布魯克林。最後入座的三仔告魯斯（Cruz Beckham）跟女友Tana Holding前來，亦先與久未見面的兄嫂打招呼。當所有模特兒示範新裝後，一身黑色衫裙的維多利亞出場謝幕，向來木無表情很cool的她，甫現身已顯得有點激動，眼泛淚光，不住用手掩面，經過家人就坐位置時，碧咸即時站起來趨前向妻送抱。維多利亞連環向家人所坐位置送出飛吻，之後走到另一方揮手謝幕；折返時輪到好友伊娃朗歌妮亞送抱，足見這對閨密感情深厚。

雖然布魯克林夫婦在時裝騷跟維多利亞沒親密互動，但兩人事後都在Instagram Story轉發場內與羅密歐、哈七及碧咸等的合照，並恭賀維多利亞的時裝騷成功，成為近月他們一家人最緊密的接觸。