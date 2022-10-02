連詩雅確診新冠缺席國慶騷 菊梓喬暗示放假北上 隔離影響心情

菊梓喬由出道開始，每年都參與國慶騷表演，稱並非駕輕就熟，因每次演出都不同。有傳她早前到內地探望正拍攝綜藝節目《披荊斬棘2》的緋聞男友吳卓羲？她甜笑支吾以對，只透露早前放假一個月。是否到內地見想見的人？她不肯透露地點，稱放假心情麻麻，有很多波折，因為要隔離，真正享受假期只得數天，但吃了很多東西，肥了不少，要開始喼弗，因稍後赴美國登台，在當地逗留一星期才回港。

鄭融籲粉絲捐錢代送生日禮物

鄭融首次參加國慶騷，聯同姜麗文、菊梓喬、JW合唱林子祥的《狂歡》。鄭融10月10日生日，會跟家人及朋友吃飯慶祝，呼籲粉絲不要送禮物，將錢捐出做善事。生日願望是開心、身體健康及工作順利，「感情事則順其自然，太刻意尋找未必有好結果」。

姜麗文與謝嘉怡一起受訪，姜麗文表示入行10多年首次踏上紅館舞台表演，非常興奮，日前綵排已好感動。謝嘉怡日前在紅館參與港姐決賽，昨晚要在那麼人面前說話，心情好緊張。

After Class黑白配 姚焯菲想再拍劇

女團After Class炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）分別穿黑色及白色晚裝亮相，Chantel透露造型師幫她們夾過。Yumi早前因家傭確診成密切接觸者，隔離了數天，出關後首次出席公開活動，她說隔離期間讀書、唱歌、跳舞及與愛犬玩，可以休息都開心。《聲夢傳奇2》今晚決賽，她們榮升師姐，Gigi說：「 好似大家庭，好開心一齊貢獻香港樂壇。」Chantel覺得時間過得很快，一年前她們拍劇集，有機會都想再拍劇。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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