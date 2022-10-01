尼爾森公布美串流平台收視 《魔戒：力量之戒》稱冠

外購劇方面，在Netflix播出的《重返犯罪現場》，以8.12億分鐘觀看時數登頂。HBO Max《權力遊戲》及前傳《龍之家族》分別以7.92億和7.81億分鐘很接近的成績位列亞季。Netflix的《可可瓜唱兒歌》、《醫人當自強》和《絕命毒師》排第4、5及第9位。Disney+《妙妙犬布麗》和《阿森一族》位列第6及第10。HBO Max的《囧男大爆炸》和《老友記》則分佔第7及第8位。

據報觀衆必須看至少6分鐘內容，尼爾森才會計算在內。投資不菲的《魔戒：力量之戒》開播成績不錯，是上榜唯一破10億分鐘的劇集，但非Prime Video最佳成績，該台今年2月首播的《神隱任務》（Reacher）就錄得18.4億分鐘觀看時數。不過有分析指出，《神》劇8集一併上架，合共6個半小時片長，《魔》劇則先上架2集，約2小時12分鐘，除開以觀看人次計，《魔》劇約有950萬，比《神》劇多出1倍。若以去年11月在Prime Video首播的《時光之輪》比較更為接近，後者3集先上架，片長約169分鐘，錄得11.6億觀看分鐘，平均約660萬觀看人次。