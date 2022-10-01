戲裏收起熱情眼神 戲外叫老婆「Baby」 陳豪陳茵媺夫妻檔拍劇甜到漏

陳茵媺（Aimee）劇中的造型一改過往形象，換上中性造型亮相，頭髮半紮辮半剷青，右手畫了紋身，與一身優閒服打扮的陳豪站在一起，兩夫婦相當有型。

陳茵媺操練過度傷腰

陳茵媺表示3子女已升讀小學，可稍為放鬆做回拍劇工作，感到興奮和期待，而且角色要女扮男裝，展現粗豪一面，跟真實性格反差大，覺得好有挑戰。她說：「今次好多動作場口，開工前幾星期接受訓練，但操練過度，試過傷到腰，好彩已康復。我很耐沒拍劇，初時有點不慣，開工數星期後已重新適應了。」她稱新造型吸引子女注目，但細女嫌她似男仔，兩子好奇她手上紋身，又問是否演奸角。

陳茵媺笑言日常生活慣講英文，自認中文退步，要花時間鑽研和翻譯劇本。陳豪笑說：「我都要為角色做功課，日常又分身照顧子女，沒有時間幫老婆做翻譯，幸好即時翻譯程式幫到她。」兩人被爆開工時在片場放閃，以「Honey」和「Baby」相稱。陳豪稱夫妻檔好處在於拍親吻戲夠自然和放心，但大家要換身分拍攝，感覺有點怪，「我們在生活上從沒摩擦，但演戲就要捉緊角色，建設一些隔膜，要收起熱情眼神，熒幕上親吻只會蜻蜓點水式。我覺得Aimee較辛苦，她接收好多意見，但未消化得來」。

周嘉洛游嘉欣有親熱戲

周嘉洛與游嘉欣劇中演繹一見鍾情的感情線，兩人表示合作前並不熟絡，最近積極透過社交平台交流，希望拍親熱戲減少尷尬。問周嘉洛拍親熱戲前可有向緋聞女友陳瀅備案？他笑說：「不關陳瀅事。（陳瀅被即棄？）這說法不好，完全沒有用與棄用情况。」游嘉欣笑稱感情上未遇過一見鍾情對象，今次藉拍劇體驗，想不到跟周嘉洛拍攝時，互望一秒就爆笑，她說：「嘉洛生在我的笑點。」嘉洛讚嘉欣很會說話逗人。

記者：鍾一虹