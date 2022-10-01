張繼聰爭金馬影帝 老婆仔女無表示

工作排滿 未知能否出席頒獎禮

談到憑電影《窄路微塵》入圍角逐金馬影帝，他表示不敢奢望得獎，「個個候選人都是前輩和好戲之人，我想將功勞歸拍攝團隊，希望電影上映時，觀眾會入場支持」。他表示10月至11月已排滿工作，能否親身到台灣出席頒獎禮視乎公司安排。老婆及仔女有何表示？他笑言大家一切如常，「我知道入圍時呆了一陣子，之後即重投個唱綵排，希望做好表演」。

謝安琪母女檔拍廣告

另一方面，謝安琪的生活選物品牌，再與設計師Rex Ko合作，推出親子服飾系列「今天，我要帶媽媽去草地和火星探險」，名稱源自謝安琪與女兒Kakaball的對話，並首次母女檔拍攝，小模特兒Kakaball表現專業，在酷熱氣溫下換多套服飾拍攝造型照沒有怨言，還說要將當模特兒的報酬全數給媽媽。謝安琪笑言女兒這次演出酬勞是雪糕及珍珠奶茶。

記者：鍾一虹