張家輝被林超賢糟質 跳橋左腳拗柴 陳偉霆擺阿媽上枱 避談緋聞女友何穗

張家輝、陳偉霆及譚俊彥等昨日到中環拍外景，老闆楊受成探班。多年來主力在內地發展，久未在港拍戲的陳偉霆表示沒有不習慣，反而集中拍一部戲感覺很舒服。他稱戲中有大量動作場面，幸好沒有受傷。張家輝大讚陳偉霆身手敏捷，「我當年同樣敏捷，但現在變遲鈍了，可能近年較少拍動作片」。

偶像面前不可衰 陳偉霆搵命搏

陳偉霆解釋因在偶像張家輝面前不可以衰，拍攝初期每個動作和追逐鏡頭，張家輝都問他能否應付，所以他要搏命去演。張家輝聞言稱並非質疑陳偉霆的能力，只因甚少見對方拍動作片，不知對方原來身手極敏捷，像叉足電的汽車般，加上又有跳舞底子，演出動作場面得心應手。張家輝透露早前跟陳偉霆拍攝從10多呎高天橋躍下的鏡頭，左腳「拗柴」受傷，這鏡頭原本可用替身，陳偉霆當時都關心問過他兩次，是否要用替身，但監製林超賢堅持要他親身上陣，張家輝笑言：「林超賢最喜歡糟質我，拍第一次無問題，第二次才拗柴，目前還未痊癒，所以要先拍文戲。」陳偉霆佩服張家輝受傷後沒立即往醫院求診，忍痛繼續演出。

陳偉霆表示完成該片後立即返回內地工作。現在愛情事業兩得意？他笑說：「係咩？」提到緋聞女友何穗，他即避談，稱現在專心工作。早前傳何穗懷孕？陳偉霆未有反應，繼續稱專心工作，又說：「現在同阿媽拍拖。」

譚俊彥留鬚曬黑自嘲似毒梟

《爆裂點》是譚俊彥奪視帝後首部演出電影，他表示7年沒拍戲，感覺熟悉又新鮮，開心跟陳偉霆與黃又南再合作。他戲中飾演奸角，留了鬍鬚及將皮膚曬黑，日前兒子小一面試，他以這造型及戴口罩陪同到學校，笑言擔心校長以為他是毒梟。譚俊彥表示片中由頭打到尾，首日開工穿大褸及避彈衣跟張家輝對打，結果輪流中暑，要不停敷冰降溫。他拍完該片隨即往內地拍無綫新劇，他笑說：「不可以休息，子女學費好貴。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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