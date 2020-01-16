宋仲基再奪APAN Star大獎 《衣袖紅鑲邊》橫掃最佳劇集及導演 俊昊封視帝

文：蘇珮欣

旨在表揚優秀韓劇的APAN Star頒獎禮，全晚頒獎20多個獎項，至高榮譽大獎由《黑道律師文森佐》宋仲基獲得，亦是他在2016年《太陽的後裔》得獎後，相隔6年再奪殊榮。他致謝時稱，看到相識多年的好友俊昊贏得視帝，比自己得獎更開心；他又提到拍攝《文》劇時，曾有欠缺信心和緊張的時候，但身為主角卻難以表現出來。他在台上逐一多謝台前幕後及事務所工作人員，全賴他們的愛，才令他發光發亮。

申敏兒缺席領視后

MBC劇集《衣袖紅鑲邊》撼低《魷魚遊戲》、《我的出走日記》、《我們的藍調時光》及《非常律師禹英禑》包辦最佳劇集、導演及最優秀男演員合共3獎，成為今屆大贏家。俊昊憑此劇奪得迷你劇部門最優秀男演員，台下歡呼聲不斷，他表示心情本已緊張，聽到粉絲喝采聲更甚，承諾會成為更好的演員；視后則由《海岸村Cha Cha Cha》申敏兒摘下，但她未有現身，改由經理人代領，後者表示申敏兒原本出席領獎，但因突發事故而缺席。連續劇部門由《太宗李芳遠》朱相昱及朴真熙包辦最優秀男女演員獎。

為配合業界發展，演技獎項除了分為連續劇及迷你劇部門外，今屆新增串流平台部門，Netflix劇集《D.P：逃兵追緝令》丁海寅獲頒最優秀男演員獎，「現正拍攝第2季，我會把獎座跟工作人員分享」；「美魔女」金成鈴憑wavve劇集《既然這樣就去青瓦台》榮登串流平台部門視后。

朴恩斌僅得人氣獎

由粉絲投票的人氣獎得主是《非常律師禹英禑》朴恩斌及《語意錯誤》朴宰燦，後者與同劇拍檔朴栖含兼奪最佳情侶獎。朴恩斌缺席領獎，仍透過錄影片段感謝粉絲支持。全球明星獎則由《魔幻之音》池昌旭奪得，他領獎時稱，能獲得觀眾的喜愛是最開心和幸福的事，不忘感謝粉絲及工作人員。

最佳男女配角各有兩位得獎者，分別是《黑道律師文森佐》尹炳熙、《魷魚遊戲》許城泰、《地獄公使》金信祿及《非常律師禹英禑》白智媛。新人獎由Netflix韓劇《殭屍校園》尹燦榮、朴持厚及《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔同時獲得。朴持厚發表得獎感言時，忍不住淚流滿臉。