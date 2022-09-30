兒子視為「萬能媽咪」 陳敏之對住老公變「低能太太」

敏之自言生肖屬馬，加上天生勞碌命，很難停下來。平日無論做媽媽及太太，或自家生意的老闆，她都事事親力親為，「兒子從小到大，我都以他為先，照顧妥當，兒子今年升讀小一，我都堅持盡量每日送他上學。處理兒子的日常生活事外，當他在學校遇不開心事，例如遭同學仔欺負，會變成朋友仔跟他傾偈，做心理輔導，幫他解決煩惱，所以他叫我『Super mommy』或『Super woman』」。

夫妻保鮮秘訣 「嗲功」冧老公

敏之稱兒子雷子樂快將6歲，仍享受被他「依賴」的感覺；但在丈夫雷偉信前，敏之自動變聲又變臉，甘願做「白癡」。她冧爆說：「雖然老公知道我叻又硬淨，將家庭與事業處理周到，但只要對着他，我便自動變嗲聲，愛做樹熊纏着他扭抱。講到做生意，都係非常依賴老公，由他幫我管數、計算營運開支和成本等，我數學好差，是『數字白癡』，有他幫我就放心。」敏之分享與丈夫拍拖10年加結婚8年，要維持一段18年感情，偶然用「嗲功」和「低能」招數，是感情保鮮秘訣之一。

破心理關口 演江嘉敏媽咪

敏之在劇集《黯夜守護者》飾演火鍋店「Da姐」，與她年齡相差16年的江嘉敏演母女，承認初接劇本時，第一個反應是「嘩」一聲。後來經監製解釋故事前因後果，加上她身邊朋友有類似經歷，才接受挑戰，「身為演員，接得劇本就要投入角色，不應抗拒挑戰。事實劇集出街後，觀眾見到我與江嘉敏的演出，不像一般母女相處，似朋友會互窒，這種演繹方式比較舒服，容易讓觀眾接受，鏡頭前就不會出現違和感」。

盼自家護膚品牌衝出國際

敏之不介意接受任何角色挑戰，強調仍有戲癮，夢想有一日，時機一到，遇上可遇不可求的好角色，仍有心爭視后獎座。可是她目前大部分時間要照顧家庭，還努力創業中，不能抽身拍劇，怕兼顧不來。她說：「護膚品生意構思幾年，今年終於落實，用半年時間籌備，由零開始。今次獨資經營，花近百萬積蓄，沒有靠老公資助，他只做我幕後軍師，助安排一切。」

敏之承認早年投資曲奇店生意碰釘，遇挫折感心灰意冷，不過汲取教訓和經驗後，學懂實事求是、小心翼翼，加上今次投資不菲，相對壓力頗大，但為實現多年創業夢想仍勇於嘗試，「我夢想可以請Blackpink做代言，將護膚品生意打造成國際知名品牌，便心滿意足」。

記者：林蘊兒