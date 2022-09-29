【開箱】《雅典娜》 警察濫暴或極右勢力肇禍 手足哀歌共鳴奏遠

么弟被殺 3兄反應迥異

《雅典娜》講述13歲少年Idir被幾名身穿警察制服的男子毆斃，片段在網絡瘋傳；Idir有3名哥哥，包括剛從馬里服役返回法國的Abdel、在社區販毒的Moktar，以及跟Idir年紀最近、關係也最親密的Karim。3人對喪弟一事反應迥異，並促成後來難以挽回的悲劇。

片中開首11分鐘長鏡頭先聲奪人，由Abdel見完警隊高層在警署外舉行記者會聲稱警方未能確認涉案警員，甫開始鏡頭已是Abdel臉部特寫，當說明日會有靜默遊行後，鏡頭橫向移動至身在人群後方的Karim，依然是臉部特寫，鏡頭再向下移動，見同伴燃點他手上的自製汽油彈，投向警署入口位置，潛伏在外數以十計的黑衣人蜂擁入警署打砸，搶走武器，並走向下方停車場離開。貨Van駛離警署到馬路才見中景，其間穿插車內情况及左右兩邊情景，直至返回屋苑，到處佈滿路障，鏡頭一直尾隨Karim，看他沿路指揮若定，是召喚一群年輕人抗爭的大台領袖。當遇見較年長的街坊，即囑咐他們返回屋內靜候，對比面對警察的強悍，完全換了模樣。之後一群青年在嬉鬧，試玩避彈衣，拿手機做直播，對突襲警署耀武揚威，Karim經過即訓斥他們說，警方一天不交出「兇手」，未可言勝，這依然是一場戰爭。鏡頭一路尾隨他走到屋苑另一方，手持武器的另一群青年，站在如城樓的平台上方眺望，至此鏡頭逐步向後拉闊拉遠，字幕打出片名，長鏡頭才落幕，轉到下一場戲。

這11分鐘長鏡頭不但一氣呵成，拍出緊張氣氛，也交代了Abdel與Karim兄弟的不同立場，為之後悲劇埋下伏筆。Moktar把所住屋苑當成毒窟，當胞弟號召青年向警署施襲，警方反撲，包圍屋苑搜捕，Moktar恐受拖累，與Karim衝突外，最終不敵抗爭青年人多勢衆，而在店舖暫避，還命令下屬挖地洞逃走，另一方面聯絡警方線人，掩護他們帶貨逃離；既反映了警黑勾結，也為Abdel後來立場逆轉，埋下另一伏線。其間可看到不少長者抱怨Karim把居所變成戰場，認為他們太過衝動。Abdel是阿爾及利亞移民第3代，投戎報國，開始時站在建制一方，加上受母所託，不斷勸Karim說激進方式威脅警方於事無補，Idir怎也不會復生。可Karim只要一個交代和真相，始終沒得到回應，而青春怒火由不耐煩點燃；加上互聯網時代，Idir被群毆復遭棄之不顧，加上警察制服的符號，在有圖有片「有」真相的年代，火藥庫從虛擬世界伸延至讓肉身承受。

開首長鏡頭為留住觀衆

片中青年自製汽油彈燒毁警方佈防，以煙火作武器，警察落單遭圍攻，家園變戰場，硝煙四起，老青兩代，在逆來順受、忍耐與追求真相不容含糊之間，造成多少衝突？同樣因種族不公和警暴問題糾纏多年的美國觀眾應感受良多，經歷過2019年的香港人，又看到多少共鳴？

《雅典娜》不無瑕疵，最後促成連環爆炸的Sebastien，片初受Abdel照顧，安排他靜坐在房間內，狀似精神有異，可最後Abdel把他「釋放」，Sebastien的攬炒佈局，連抗爭青年也呼瘋狂，但他到底是何許人，始終沒詳細交代。電影中段警察稱找不到真兇，因可能是極右組織栽贓，結尾也暗示如此（燒毀警服男子紋身標誌）。此片編劇賴卓利（Ladj Ly）執導《孤城淚》，曾贏得康城影展評審團獎，兩片也脈絡相同，一樣聚焦巴黎市郊公屋，聚集窮人、新移民和躁動青年，《孤》片警方的角色更重，在《雅典娜》只有落單被當人質的警員Jerome。其實近二三十年的法國，不少導演都關心新移民青年議題，不獨《孤》《雅》兩片；在《天使愛美麗》扮演女主角心儀對象的馬修卡索維茨（Mathieu Kassovitz），首次自編自導的《怒火青春》，即以27歲之齡摘下康城影展最佳導演獎，該片同樣時間線在一天之內發生，年輕主角同樣受警暴所苦。積克奧迪雅（Jacques Audiard）贏得康城影展最高榮譽金棕櫚大獎的《流離者之歌》，少了年輕人的怒火，但新移民的哀歌猶存，也是同一路向作品。

《雅典娜》導演羅曼加華斯來自著名電影人家庭，其父哥斯達加華斯（Costa-Gevras）執導的《大風暴》是政治驚慄片經典，獲奧斯卡5項提名，捧走了最佳外語片及剪接獎。難把《雅典娜》與《大風暴》比較，羅曼與父親亦難以比肩，但他很清楚當下定位。羅曼受訪時說，此片給Netflix發行，因為小時候也是在電視看《星球大戰》、《現代啟示錄》等經典，Netflix給他的自由度較大，法國片商可能要求他起用大明星，也未必能給他足夠成本。他也明白串流平台弊端，看Netflix電影的觀眾，5分鐘未入正題或感沉悶，可能已按停另找節目，所以他才會拍開首11分鐘長鏡頭，而且由演員走位到鏡頭移動，綵排了足足兩個月。他的剪接師Benjamin Weill曾反對，稱失敗者或想炫耀技藝才會用長鏡頭，觀眾會感厭煩，但羅曼意志堅定，認為觀眾需實時感受這悲劇的開端。