夫妻互數缺點

二人互爆對方黑材料,祖藍稱李亞男的缺點是「太過華姐」,2005年國際華裔小姐冠軍的她,十多年後在家中也是「華姐」模式,任何情况下都保持「華姐」笑容,祖藍說:「她不會發嬲,基本上見唔到佢唔笑,永遠不會太興奮,甚至冲完涼包住個頭,跟我說話時也擺『華姐』甫士。」李亞男投訴老公惡意放屁,「佢成日喺被竇入面放屁,明明可以講句唔好意思,然後出一出去㗎嘛……重點係我仲喺(被竇)入面,你要焗死自己,ok, it's alright, but you know……」並狂數老公的「烏搲」事件簿。

兩人結婚7年依然恩愛,李亞男在節目中主動向老公撒嬌索吻,又要求「公主抱」。祖藍為振夫綱,抱起比自己身形高大的太太,大曬男人味;李亞男又要求老公抱着她跳舞,祖藍嚇到瞪大眼問:「你真係決定咁做?我條腰要睇醫生喇喎。」

