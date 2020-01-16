MIRROR復工在即 姜濤被指率先彈出 赴巴黎開工

MIRROR自7月底演唱會發生意外後，所屬公司MakerVille宣布休團兩個月。即將踏入10月，被指全面復工的MIRROR動向備受關注，有指姜濤10月初已被安排工作，將前往巴黎，有揣測是獲品牌之邀參加時裝周；另有消息指姜濤將會拍銀行產品廣告。《明報》就有關傳聞向經理人花姐（黃慧君）求證，花姐沒有回覆。

面對MIRROR復工在即，並且迎戰無綫台慶劇，日前ViuTV發布4套MIRROR成員有份演出的劇集預告，包括Stanley和Frankie主演的《野人老師》，姜濤、陳卓賢、呂爵安的《季前賽》；楊樂文、江𤒹生（AK）、王智德及邱傲然的《繩角》和盧瀚霆和柳應廷的《百萬同居計劃》，同時尾段旁白說：「10月3日起，萬鈞劇力，厚積薄發。」

Stanley社交網力谷新劇

《野人老師》打頭陣下周一首播，已展開宣傳攻勢，ViuTV先後安排女主角談善言、沈殷怡、鄭丹瑞與導演陳賢俊等接受傳媒訪問，但男主角Stanley與Frankie未有參與。宣傳重責落在女主角身上，未獲安排參與宣傳活動的Stanley，連日在社交網限時動態轉發預告片力谷新劇。至於他跟Frankie會否在10月參與劇集宣傳，據稱暫時仍未有安排。

AK盧瀚霆更新近况

「教主」盧瀚霆跟受傷舞蹈員阿Mo是大學同學，並一同參加《全民造星》，阿Mo在演出受傷對他打擊甚大。昨日他在社交網限時動態曬「露腳照」，令一眾「神徒」相當雀躍，有人留言：「撈豬返嚟喇。」副隊長AK也有更新動向，昨午在社交網宣傳「KYUBI x ONE PIECE FILM RED」在旺角期間限定展覽，並寫道：「多謝你改變我生命，不論是以前或現在，謝謝你。」

MIRROR演唱會事故後，政府跨部門工作小組與警方西九龍重案組在這兩個月來就事件調查、蒐證，據了解有關單位分別將調查報告交予律政司，以諮詢法律意見。據稱小組會再次開會，至於會後會否公布結果，則有待小組主席、康文署助理署長李子俊決定。

至於阿Mo的情况，目前他在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，Mo父李盛林牧師最近透露兒子情况，稱阿Mo可以自主呼吸，但未能自主咳嗽，進食時或會「落錯格」，會導致肺炎。

娛樂組