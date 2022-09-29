疫下暴肥 劉以達減30磅搣甩大肚腩

瘦了不少的劉以達稱疫情關係，經常叫外賣，加上很為食，去年舉行演唱會時是人生最肥的時候，體重高達200磅，服裝師要設計鬆身衫來遮掩他的大肚腩，為了著衫好看及健康，今年初決心減肥，跟營養師餐單配合適量運動，9個月減掉30磅，目標多減10磅。他說：「買了部跑步機，積極時每日急步行兩次，每次半小時。太太和我一起減肥，她減了40磅，太太運動量大過我，每天緩步跑去買餸。」

劉以達正埋首寫自傳《方丈尋根記前傳》，透露已寫到結尾，將於年底出版，會賣大包先推box set，新書加一張CD，CD有16首他創作的歌曲和純音樂，限量2000盒，之後會分開發售，明年開始寫後傳。

同場還有小薯茄成員程人富與表妹童童，他們均愛吃米線，但程人富不吃得辣，每次會與女友吃酸辣米線加底，共享一碗，童童羨慕說：「so sweet，我無男友。」程人富笑稱不會介紹男生給表妹，因最好的男仔已被其女友佔有，沒好過他的，不會介紹。童童自言是小辣妹，但吃不到大辣。

記者：柯美