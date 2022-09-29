蔡國威入行26年 參賽博做台慶司儀 鄭裕玲讚同事臥虎藏龍

鞏姿希資歷最淺冇包袱

蔡國威及鞏姿希均承認恨做台慶司儀，入行26年的蔡國威透露資歷最深倍添壓力，「因為個個將你睇高一線，認為你應該做到，擔心影響到合作開的客戶司儀工作，其實今次好似攞自己來博一鋪，希望買大開大，買細開細啦」。蔡國威稱一直對司儀工作有興趣，在亞視時也是主要做主持及司儀，反而到無綫變了主力拍劇，「我個人比較貪心，希望拍戲同時亦可做司儀，所以決定參加比賽」。他笑言參賽期間沒有欺負後輩，還稱後輩鞏姿希應該沒看過他主持節目，鞏姿希說：「我睇過《六合彩》。」她表示面對前輩蔡國威無壓力，自認不怕死，資歷最淺沒有包袱，前輩比她叻亦屬正常，反而影大合照時森美站在身旁，令她感到有點怕醜，「我好欣賞森美大哥，說話好風趣又識好多嘢，還有對屋企人好好，且十分細心，在化妝間見我緊張得搲到頸有紅印，還提我叫化妝師補妝」。

記者：林祖傑