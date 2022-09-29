鍾欣潼激減30磅 蔡卓妍讚10年巔峰

阿嬌受訪時表示已兩年多沒回香港，笑言踏入香港即時「認親認戚」，還差點認錯圈中前輩，那種感覺既熟悉又陌生；不過今次回港亦不會逗留太耐，10月會再返內地工作，而且也牽掛在內地飼養的兩隻愛貓。阿嬌否認移居內地，只是有兩隻愛貓相伴，感覺較安定。阿嬌之前在節目中自爆有一次往海外參加好友婚禮，轉機往德國時被扣查，原因是太靚被認為有可疑。她笑言今次回港沒有出現此情况，因為不是外國，但上次的經歷真的很騎呢，她都被嚇一嚇，因阻礙到上機，幸好最後趕得切。

阿嬌稱沒有追求者

談到她狀態大勇，阿嬌自言花了半年減掉30磅，站在身旁的阿Sa也稱阿嬌的身形是10年內的巔峰。阿嬌續說滿意現時身形，是健康的瘦，不需要刻意去keep。豈不是要更換所有衣服？她稱每一年都要換，又說減肥過程中最辛苦階段是下定決心，「因為節目中同組的吳謹言、王心凌等都很大食量，不斷吃吃喝喝，我就要忍口」。是否多了追求者？阿嬌說：「沒有，有的話怎麼會留意不到，但如果有機會，都可以嘗試。」問阿Sa會否做紅娘介紹對象給好姊妹？阿Sa即嘆了一口氣說：「唉，我有都已經一早介紹了，剩下的如果條件好、樣子不衰，但又未拍拖，就知道有問題啦，我都介紹不出手。」

阿Sa日日與男友視頻聯絡

阿Sa最近大部分時間都在內地工作，如何與男友維繫感情？阿Sa表示，「沒什麼特別方法，但又ok喎，他之前都來過內地一次探我班。（是否小別勝新婚？）都係啩」。阿嬌踢爆阿Sa和男友日日視頻聯絡，感情非常好。阿Sa透露下個月會返內地工作，不過今次會中港兩邊飛，不是長期留在內地，笑言隔離日子縮短了，之前隔離21日都捱過，現在「7+3」對她而言「濕濕碎」。

期待舉行20周年演唱會

至於傳了多時的20周年演唱會，Twins稱公司一直在洽商中，亦很期待。說到公司歌手眾多，是否揀表演嘉賓都有排揀，阿Sa說：「那麼大牌？不是我們風格。其實最頭痛是揀歌，我們太多經典歌，不唱粉絲會『𠝹櫈』。」笑言現時演唱會喜歡玩超時，部分更唱到凌晨1時才完騷，阿Sa說：「是誰開這個頭？令我們跟又不是，不跟又不是。」阿嬌笑問這人是否張敬軒。

不同公司 拒張致恒任嘉賓

Twins與BOYZ曾合唱經典歌《死性不改》，問會否邀請張致恒擔任嘉賓？阿Sa說：「他都不是我們公司。（可以留意對方在內地唱《死性不改》走音遭狠批？）不講他了。」另外，她們有份參演的內地節目《星星的約定》，第2集突然停播，阿Sa說不是腰斬，只是要再剪輯，很快會播放。有傳因該集男嘉賓胡彥斌涉失德連累節目？她們表示沒有聽聞亦不清楚。

記者：陳釗