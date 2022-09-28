【開箱】《小女子》 金高恩三姊妹尋覓無窮之路

故事由侵吞黑錢說起

《小女子》9月3日在韓國有線台tvN首播，全劇共分12集，至今播出8集，最高收視錄得8.6%，香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看。新劇講述吳家三姊妹雖然出身寒微，但感情要好，「大家姐」吳仁珠（金高恩飾）是蘭花建設財務部會計，由於自小家貧，令她深信只有金錢才可守護家人；「二家姐」吳仁京（南志鉉飾）是電視台新聞記者，雖然貧窮但從不向金錢低頭，是個充滿正義感及責任感的女子，但因自卑而產生心理障礙，有酗酒習慣；「三妹」吳仁惠（朴持厚飾）就讀藝術高中二年級，富有繪畫天分，憑藉過人實力考入名校。

吳仁珠出身卑微，在公司飽受歧視，唯獨跟她背景相似的同事陳花英（秋瓷炫飾）願意與她交往。某日陳花英出差新加坡後失去聯絡，吳仁珠登門探訪，揭發對方陳屍家中，生前虧空公司700億韓圜（約3.85億港元），並把其中20億韓圜（約1100萬港元）留給吳仁珠。原來陳花英所得款項來自朴載相（嚴基俊飾）及元尚雅（嚴志媛飾）所屬集團的黑錢，負責尋回失款的集團顧問崔道日（魏河俊飾），與吳仁珠合力調查陳花英死因。

藍色蘭花的殺人秘密

新劇由《黑道律師文森佐》金熙元執導，《分手的決心》丁瑞慶編劇。《小女子》畫面充滿電影感之餘，故事亦有懸疑感，劇中提到罕見的藍色蘭花，每次出現就會有人喪命，有關蘭花的秘密，至今仍是個謎，只知元尚雅家中栽種同類植物，或許她就是命案的關鍵人物。另外，劇情透露朴載相曾於陳花英遇害當日到訪寓所，同樣值得可疑。

故事主線看似為揭開陳花英死亡真相，以及藍色蘭花的秘密，其實最大看點是吳家三姊妹的生活方式與價值觀。她們不約而同成為上流社會的「寄生族」，吳仁珠獲得20億韓圜後，一度感到害怕，不知如何處理，後來說服自己，何不利用黑錢，改善家人生活？她又當上元尚雅助手，藉着接近對方，尋找命案真兇。金高恩扮演貪錢大家姐，角色並不惹人討厭，就算做出不法勾當，觀眾亦能體諒。

內容極諷刺值得反思

「二家姐」吳仁京背景較特別，小時候被父母送到富有親屬吳慧錫（金美淑飾）家庭寄養，後者卻是冷血且苛刻的人，眼中只有金錢，一心培養吳仁京為繼承人，可是她討厭寄人籬下，也不願成為金錢奴隸，決定離開姑婆家，但因生計問題，二人關係難以切斷；「三妹」吳仁惠年紀輕輕卻思想成熟，不願靠姊姊供書教學，寧願替朴載相女兒朴孝璘（金彩恩飾）代筆畫畫，甚至接受朴的獎學金，陪她女兒出國留學，就算「寄生」上流社會，也算努力付出。

劇集帶出重要信息是「活在社會底層的人，究竟爬得有多高？」除了吳家三姊妹外，有權有勢的朴載相也是窮人出身，元尚雅與父親看出他的能耐，才給予朴載相機會。另外，窮人為錢被迫戴着假面具，富豪何嘗不是？元尚雅夢想成為演員，但因為欠缺演技而放棄，現實中卻扮演賢妻良母的虛假角色。觀眾只要細心咀嚼劇情，不難發現諷刺內容，以及讓人反思的細節。