畢彼特密會失婚「性感女神」愛美莉 愛情事業兩得意 《殺手列車》美票房破億

現年58歲的畢彼特自2019年跟前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，分別跟德國模特兒Nicole Poturalski、麻省理工學院教授Neri Oxman、珠寶設計師Sat Hari、金球獎視后安哲雅黛（Andra Day）及瑞典女歌手Lykke Li等傳緋聞，愛情生活多彩多姿，但他從未認愛，現年31歲的愛美莉拉塔歌夫斯基亦不例外。

女方離婚後頻頻約會

模特兒出身的愛美莉，2013年演出美國男歌手Robin Thicke《Blurred Lines》MV一炮而紅，事後卻出書爆料，點名批評男方拍攝期間「胸襲」她；2018年她跟電影監製男友Sebastian Bear-McClard結婚，並於去年誕下兒子Sylvester，今年7月卻爆出愛美莉不滿老公婚後頻頻「偷食」而決定離婚。據《OK》雜誌上月報道，兩年前畢彼特出席奧斯卡派對期間，直認對愛美莉有好感，礙於女方名花有主，故未有採取行動。

據美媒Page Six前日報道，畢彼特早前得悉愛美莉回復單身後，頻頻約會女方，知情人士指二人雖互有好感，但暫時仍未算是拍拖，「就算外出仍有其他友人同行」，究竟是為掩人耳目？抑或二人經歷離婚後，都變得小心翼翼，害怕重蹈覆轍？

今年第13部破億電影

情場得意的畢彼特，新片票房亦報捷，說的是他主演動作片《殺手列車》自8月開畫至今，美國票房終於突破一億美元大關，成為今年第13部躋身「億元俱樂部」的荷李活電影，他早前客串演出《失驚無神闖謎城》亦是其中之一，其他上榜電影包括《壯志凌雲：獨行俠》、《雷神奇俠4：愛與雷霆》及《虛無》等。

事實上，畢彼特一向是票房保證，由初出道的《吸血迷情》到《七宗罪》、一連三集《盜海豪情》、跟前妻安祖蓮娜祖莉合演定情作《史密夫決戰史密妻》，以至贏得奧斯卡最佳男配角的《從前，有個荷里活》等14部作品，美國票房全部過億，《地球末日戰》更是唯一一齣突破2億美元大關，是他從影以來最賣座電影。