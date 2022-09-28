被「50年+1日不變」感動眼濕濕 陳煒婚宴老公收恐嚇

「被稱呼陳太會笑得開心啲」

煒哥昨日火速開工，到觀塘為無綫劇《黯夜守護者》宣傳，獲粉絲送花及蛋糕賀新婚。她表示被稱呼陳太會笑得開心啲，與老公在酒店食完早餐便各自返工，她笑說：「婚宴上十分感動，除收到很多祝福，老公亦收到很多人的恐嚇，說若對我不好便打他。」煒哥提到老公在婚宴上「愛的宣言」及「50年+1日不變」，以回應她之前受訪時講的「50年不變」，她忍不住以紙巾拭淚，稱當刻沒聽得明白，之後再問老公，老公解釋50年+1日不變，是指不希望她有傷心的時候，令她感動到眼濕濕。

朱晨麗爭贏花球準備相睇

煒哥表示拋花球環節只有朱晨麗與江美儀是單身女士有資格爭，最終朱晨麗爭贏。可會介紹老公的醫生朋友給朱晨麗？煒哥指老公的朋友太老不適合，還大爆道：「聽講她將會有個相睇活動，有媒人安排對象認識，她更要求我出席幫吓眼。」

記者：林祖傑