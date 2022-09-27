【開箱】星戰外傳劇《安多》 《俠盜一號》主角補完計劃

故事焦點移向反抗軍

相比今年5月開播的《歐比王肯諾比》，主角既有天行者又有黑武士，壓軸更有激光劍大戰，跟《星球大戰》電影系列較易「接軌」；反觀《安多》把故事焦點移向反抗軍一方，主角安多既非絕地武士，亦沒有原力加持，僅以血肉之軀為人民爭取正義，推翻帝國暴政。環顧現今國際形勢，《安多》給觀衆的感覺更加「貼地」。

《安多》9月21日上架，首播先公開頭2集，然後每周推出一集。據製作人兼編劇東尼格萊（Tony Gilroy）透露，《安多》首季共分12集，跟其他《星戰》外傳劇不同的是，籌拍初期已確定製作兩季，因此全劇有24集，好讓主角有足夠成長空間。從影評網站「爛番茄」的觀眾及影評人分數同樣超過80%可見，影迷反應算是理想。

《安多》講述《俠盜一號》男主角、擔任反抗軍情報官卡撒安多（戴高路拿飾）的傳奇一生，影迷透過《俠》片得悉反抗軍及「俠盜一號」小隊冒死潛入思卡列夫星球，盜取死亡星設計藍圖的過程，卻未必了解安多為何願意自我犧牲，成就反抗大業，最終成為人民英雄的心路歷程。

前3集圍繞尋人過程

來自肯拉里星球的安多，一直隱瞞身分，來到費里克星球尋人，結果空手而回，更因自衛而誤殺兩名比莫企業區的保安人員，因此惹禍上身，淪為企業保安部的通緝犯。他知道費里克已容不下他，決定完成最後一宗買賣後，籌錢然後離開；堅守原則的卡恩副督察（卡爾蘇拿飾），寧願違抗上司命令，誓要緝拿安多歸案，結果雙方在費里克大鬧一場，保安部傷亡慘重，卡恩開始擔心，如何收拾這個爛攤子。

如先所言，安多只是一介平民，既沒原力加持，更遑論擁有激光劍，因此在前3集的主要劇情，大都圍繞他在費里克尋人的過程，偶爾加插童年回憶片段，以及交代他的人脈關係，直至第3集尾段，講卡恩派員圍捕安多，雙方在破爛工廠展開困獸鬥，最終他奮力殺出重圍，總算有點緊張刺激，期望在往後劇情，能夠增加動作戲，好讓「爛番茄」評分繼續上升，超越《歐比王肯諾比》佳績。

重要角色蒙莫司馬待登場

《安多》以「革命」為主題，究竟安多有何經歷，才會令他願意為推翻帝國而犧牲一切，包括寶貴生命？他在《俠盜一號》曾經提到，6歲開始搞革命，片中寥寥幾句對白，談及成長背景，留下大片空白，正好為《安多》提供創作基礎，讓觀眾深入了解角色的一切，包括他跟帝國參議員蒙莫司馬的特殊關係。

吉納維芙奧雷利（Genevieve O'Reilly）在《俠盜一號》飾演蒙莫司馬，角色最早出現在《星球大戰：武士復仇》，當時由另一女星嘉露蓮碧潔絲頓（Caroline Blakiston）扮演。她在《安多》擁有另一神秘身分，正是反抗軍的領導人物。雖然角色暫未曝光，但她對故事發展有舉足輕重影響，相信日後登場，表現定比《俠盜一號》更亮眼，令人期待。