樂壇女首富 現身美國收視冠軍美式足球決賽 Rihanna任超級碗表演嘉賓

每年2月舉行的美式足球超級碗決賽，動輒上億觀衆收看直播，雄霸全年收視冠軍多年，所以中場12分鐘的演出，由哪名歌手擔大旗分外矚目。今年由Dr.Dre、Eminem、Mary J.Blige等不同範疇的Hip Hop元老歌手演出，贏得口碑，亦吸引1.12億人收看。連日來盛傳將推出新專輯《Midnights》的樂壇天后Taylor Swift，將會是來年的演出嘉賓，她的粉絲也在社交平台表示期待。據娛樂網站TMZ及《人物》雜誌報道，Taylor Swift過往收過邀約，但已婉拒了。

推出美妝內衣賺錢

現年34歲的Rihanna，來自加勒比海島國巴巴多斯，贏過9個格林美音樂獎，曾有14首Billboard Hot 100冠軍歌曲，共31首作品打入前10位置。自從推出第8張錄音室大碟《Anti》後，已6年沒有新作。Rihanna近年專注美容品牌Fenty Beauty及內衣Savage X Fenty的生意，去年財經雜誌《福布斯》公布全球最富有女藝人排行榜，Rihanna坐擁17億美元（約132.6億港元），僅次於名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey），卻是女歌手之冠，並首次躋身「10億富豪俱樂部」。

近兩年多次被目睹進出錄音室的Rihanna，據報正籌備兩張新大碟，而且以跳舞歌為主，然而詳細資料從缺。這次她答應演出超級碗決賽，不少樂迷都期待她會帶來新作品。由百事可樂轉為Apple Music贊助的超級碗中場演出，NFL發聲明稱歡迎Rihanna參演，形容她是千載難逢的歌手，在整個演藝生涯也帶來影響力。Apple Music副總裁舒塞（Oliver Schusser）則表示，期待與Rihanna、NFL及Roc Nation合作。Roc Nation老闆Jay-Z對於旗下歌手Rihanna亦讚賞有加，稱她剛在樂壇起步時不起眼，但表現每次都超出所有人期待，成為著名藝人，也在樂壇及商業方面白手興家。

支持卡佩尼克 曾婉拒邀約

今年5月榮升媽媽的Rihanna並非首次獲邀參與超級碗中場演出，2019年她就曾推卻。據報「三藩市49人」四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）不滿警察對黑人濫暴及種族不公，2016年出賽開始在奏國歌時沒肅立，並單膝跪地，Rihanna為表示對卡佩尼克的支持，所以曾婉拒NFL的演出邀請。