疫下演畢50場舞台劇 潘燦良不捨 黃子華驚死：可一不可再

能夠演畢50場舞台劇，子華多謝台上每一名出色的舞台藝術工作者，這次班底可以說是史無前例厲害，「好像區嘉雯，當年我入香港話劇團時，幾乎每個劇的女主角都是她，好恨有機會一同演戲，最後有一次機會演她的細佬，點知我要著住對絲襪走出來，何其尷尬」。他開心今次跟這麼多好演員合作，並以honey稱呼潘燦良，還說是對方的粉絲。

盼《最後禮物》搬上大銀幕

子華之後會歸隊參與電影《飯戲攻心》謝票，對票房已過4000萬，感到十分開心，替導演兼編劇陳詠燊高興，他花了很多心血寫一個好劇本，得到觀眾鼓勵好重要。

對於潘燦良說可能這世人最後一次同子華合作？子華大笑說：「點會？大把機會可以再合作。」有提議將《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，潘燦良覺得都可以，現在已經有舞台劇試在戲院播，不過未成氣候，他們可以想想，帶起這個新的風氣。子華認同說：「真係可以，我哋有錄影，可以直接喺戲院播舞台劇，等更多人睇到個製作。」

娛樂組