金聖華教授新書揭大美人軼事 67歲林青霞寫作擴視野 不再追求完美

記者：柯美

金聖華教授為美國華盛頓大學碩士及巴黎大學博士，現任香港中文大學翻譯學榮休講座教授及榮譽院士、香港翻譯學會榮譽會長。金教授與林青霞2003年三八婦女節當天認識，彼此一見如故，不時討論文學和有關藝術的事情，她們試過到文學家白先勇家中聊天，一聊便9小時。《談心：與林青霞一起走過的十八年》是金教授從2021年11月動筆，一直寫到2022年2月完稿，最初在《聯合早報》以專欄形式每月刊登，後來結集成書。

下月推出「青霞小品」

金教授欣賞林青霞對閱讀和寫作傾注百分之百熱情，稱好友是「無書不歡」，家中最多不是衣服，是書本。林青霞透露婚後很忙，要照顧女兒，很想用文字表達自己感受，寫了很多文字，但全放在抽屜裏不敢公諸於世，後來得到金教授鼓勵才敢出版散文，「寫作對我的生活有很大改變，世界變得很大，對任何事情都有着好奇心」。她下個月將推出第四本散文「青霞小品」，分享身邊發生的事情，希望在疫情中，大家看後會心微笑。

善用時間 一心多用

金教授大爆林青霞可以一心多用，與對方傾電話時，會突然跟她說剛吃了6隻餃子和一隻茶葉蛋；運動倒吊着和她談張愛玲10多分鐘之久。林青霞說：「我喜歡善用時間，看到精彩的小說或文章，會一直站着看上兩小時也不覺疲累。」

金教授稱有次和林青霞到半島酒店飲下午茶，有名美國華僑拿了一張又皺又骯髒的20美元向林青霞索簽名，她說：「青霞是完美主義者，怎麼可以這麼髒，然後她在皮包掏出一張新簇簇的港幣50元，在上面簽名，送給那影迷。」林青霞笑說：「若不是今次她在書中寫出來，我已經沒有印象。」

曾不斷追求完美而不快樂

金教授表示，被譽為大美人的林青霞從來不覺得自己美。林青霞慨嘆做美人很辛苦，並說：「美什麼美？做美人多辛苦，風華絕代、絕世美人多難，多有壓力！」金教授稱林青霞是「拚命三娘」，只要她認為是值得和喜歡的事倩，便全程投入去做；又以「膽大包天」形容好友。67歲的林青霞說：「我由年輕到50幾歲都因為要追求完美而不快樂，但後來發現要接受自己的不完美。有次在一個飯局上，其間有人說我正在學京劇，我即席唱了三段京劇，唱完有人用京劇腔說『膽大包天』，叫得很大聲，但我笑得很開心，我心想，當然吧，我唱得哪麼爛！」

曾想到災場拍照取材寫作

林青霞表示影迷會「愛林泉」成立了23年，從來沒跟影迷互動，但影迷每年都會送一些珍貴禮物給她。有天她突然在微博「空降」與影迷接觸，其後每天都「空降」一次，與他們愈傾愈多，每次她發表完文章，又跟影迷一起討論，他們很雀躍寫讀後感，林青霞說：「這件事情，令我知道這一份愛，不是付出了就沒有，愛是愈給愈有，愈給愈多，不是給了就分掉。」

提到林青霞家中發生火警一事，金教授表示看到新聞，第一時間和林青霞通電話，對方反應處之泰然。林青霞解釋說：「我第一時間抱着女兒，很感恩，大家都在一起沒有受傷。當時我有一個想法，這個應該怎麼寫？當時家人都不讓我回家中拍照，如果讓我去，我大概會帶攝影師為我拍照，然後寫文章。」