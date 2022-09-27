丈夫承諾照顧一生一世 陳煒：好似我照顧你多啲喎

婚紗首飾價值約7位數

煒哥穿上由好友何國鉦設計的低胸露背婚紗，與丈夫拖手受訪；手戴碎鑽婚戒的煒哥大爆丈夫為結婚拍照更上鏡，辛苦減磅3kg。煒哥表示新婚心情很平靜，和丈夫註冊時沒感動落淚，反而任證婚人的家姐忍不住淚水，她笑言：「都係簡單講幾句嘢，冇NG！」據悉煒哥整套婚紗加上首飾約7位數字，結婚戒指價值逾5萬。

煒哥稱婚宴邀請了50名親友，以自助餐形式舉行，問到新郎會否即席獻唱情歌？他說：「不會，我唱歌好難聽，不過會有愛的宣言。」他承諾一定會好愛煒哥，照顧她一生一世。煒哥甜絲絲望着丈夫笑道：「好似我照顧你多啲喎。」新郎表示遲些才會和太太度蜜月，會選擇陽光與海灘的蜜月勝地。

朱晨麗對結婚隨緣

陳山聰、黃浩然、江美儀、朱晨麗等多名圈中人到賀；陳山聰表示因場地有限未有和太太及兒子同行，他說：「我和新郎新娘都熟，是陳醫生幫我全家打針的。」江美儀大讚新郎對煒哥無微不至，是有擔當的男人，平時也好恩愛， 但好奇二人都那麼文靜，一起時有沒有說話，黃浩然說：「所以成日約埋我們食飯，熱鬧一點。」問朱晨麗見到朋友結婚可心急恨嫁？她說：「隨緣啦！我都戥煒哥好開心，快過我好多，我要加緊努力了，急都冇用。（會否要求陳醫生介紹醫生朋友認識？）都好，我有時都需要睇病。」

記者：林祖傑