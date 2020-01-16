曾國祥《三體》花絮曝光 楊紫瓊介紹新劇《獵魔士：血源》 Netflix宣布《王冠5》11•9上架

據報英女王伊利沙伯二世駕崩後，已播出4季的劇集《王冠》，比之前收視急升8倍，不少觀衆都很關注已拍竣的《王冠5》何時首播。Netflix趁前日全球影迷盛會，除公布《王冠5》11月9日上架外，約30秒的先導預告亦首度曝光。身兼編劇及監製的彼得摩根（Peter Morgan）一直對第5季的內容守口如瓶，除了知道時間軸會轉移到1990年代外，也由奧莉菲亞高文（Olivia Colman）扮演英女王改為《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）。

從《王冠5》先導預告所見，估計劇情會集中在《天能》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）扮演的戴安娜王妃，以及《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯（Dominic West）飾演的王儲查理斯身上。片段中有兩人的特寫鏡頭，也可看見戴妃在錄影廠內，似乎將接受訪問，畫外音則表示白金漢宮準備宣布兩人離婚的消息，又有不少疑似是記者評論他們分開一事。

《權力遊戲》創作人大衛班諾夫（David Benioff）、D.B. 懷斯（D.B. Weiss）及《真愛如血》編劇Alexander Woo前日亮相Netflix影迷盛會，並公開改編自內地作家劉慈欣小說《三體》的同名劇集幕後花絮，有份演出的 《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）和里安根寧咸（Liam Cunningham）分別談及劇中角色，又可看到在英國等地拍攝的不同場景。據悉大衛班諾夫和D.B.懷斯3年前以2億美元跟Netflix簽約拍攝多齣劇集，《三體》正是頭炮。憑《少年的你》贏得香港電影金像獎最佳導演的曾國祥，有份執導《三體》，不過Netflix發布的片段中未見他露面及受訪。《三體》以文革時期為背景，講述一名天體物理學女大學生葉文潔的父親被紅衛兵迫害，她也受到牽連，私自向外太空發送了包含人類信息的電波，並被生活在極端惡劣條件下的三體文明截獲，就此改變人類命運。

蘇菲亞布朗（Sophia Brown）及楊紫瓊等介紹主演新劇《獵魔士：血源》內容，除宣布會於12月25日首播，又表示《沉睡者》美妮哉花（Minnie Driver）會加盟，並播放了幕後花絮片段，楊紫瓊的劇中造型同時曝光。此劇講述獵魔士世界前1000年，7名精靈界的邊緣人，聯手對抗一股無比強大勢力。另外，亨利卡維（Henry Cavill）亦現身介紹《獵魔士》第3季的花絮片段。

《艾蜜莉3》《怪盜3》預告曝光

其他劇集方面，《艾蜜莉在巴黎3》、《怪盜羅蘋3》、《太陽召喚2》、《新寡瘋狂日記3》發放了先導預告。11月上架的《愛登士家庭》外傳《星期三》，也發放了最新片段。下月13日首播的《窺視者》（The Watcher），首條預告曝光。《好想做一次》及《柏捷頓家族：名門韻事》的演員則分別拍片，介紹兩劇第4季及第3季的內容。《命運航班》第4季將會是最後一季，將分成上下兩部分推出，首部分會於11月4日上架，前日亦公開了首條預告。《安眠書店》第4季亦分上下兩部分推出，上半部將會於明年2月10日首播，下半部則在3月10日上架，前日發放的先導預告中，可看到有新角色加盟。

JLo新片演強悍媽媽

電影方面，基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演《驚天營救2》公開了拍攝花絮。《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）與《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）主演的間諜片《Heart of Stone》亦公開了首條預告片段。《天才少女福爾摩斯2》、《神探白朗：抽絲剝繭》、《夢際歷險記》（Slumberland）、《複製陰謀》（They Cloned Tyrone）等即將上映的電影，亦分別發放了最新片段。最近第四度結婚、歐美傳媒暱稱JLo的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），主演的新片《The Mother》明年5月上映，預告片段所見，JLo扮演前殺手，為保護女兒不惜一切，顯得十分強悍。據悉該片由《花木蘭》妮姬卡路（Niki Caro）執導，《寫我深情》約瑟費恩斯（Joseph Fiennes）及《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）有份主演。《換屋假期》（Your Place or Mine）由金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）伙拍《喬布斯》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）主演，講述住在洛杉磯的單親媽媽Debbie生活一成不變，Peter則在紐約多姿多彩，這對好友決定換屋一周，沒想到人生從此改變。《換》片預計明年2月10日情人節檔期上架。