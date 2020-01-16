捲爭執事件被揭蜜運 ONE PROMISE主音認戀「廣告女皇」Chloie

談到曾參加ViuTV節目《Good Night Show廣告女皇》女歌手「小神經」Chloie，日前疑遭人偷拍，同行男伴追截涉事男子，發生爭執，及後警員到場了解，雙方和解後案件列作「糾紛」處理。「護花者」原來是主音盧文廸。

盧文廸稱為此事沉澱了幾天，已向公司交代清楚，現場警員亦證實他清白，沒有什麼補充。盧文廸承認與Chloie發展中，原本計劃感情穩定才公開，「她是一個很好的女仔，我希望學會愛一個人，做個好男友。事件上對女仔的傷害很大，希望大家高抬貴手，再評論事件，她會不開心，我也會替她不開心」。

記者：陳釗