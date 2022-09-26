王曼喜Elaine「沙漠婚禮」遇風雨 馬詩慧感恩天公作美現彩虹

記者：林蘊兒

馬詩慧首次嫁女辦喜事，送出珍藏多年的首飾給Kayla做嫁妝，婚禮大小瑣事都交由專業婚禮策劃師負責，她和丈夫不用操心。全家人上周飛抵美國，到埗後即吃喝玩樂，並在社交網貼相大曬溫馨。

難掩興奮心情的馬詩慧回覆《明報》說：「我們一家人見證Kayla與Elaine步入人生另一階段，好開心。西式婚禮沒有特別主題和傳統儀式，地點選在近沙漠的度假區，因她們都喜歡大自然。大家一起在泊滿露營車的營地Staycation，很好玩又隨意，完全符合她們不拘小節的性格。」

王敏德牽女進場 輕吻面頰

身為家長的馬詩慧與王敏德未有在婚禮致辭，將重任交由新娘親妹、擔任伴娘的王麗嘉負責。Elaine穿上白色套裝非常輕鬆瀟灑，Kayla以設計簡潔時尚的吊帶白色長裙代替婚紗。婚禮開始，Elaine挽着打扮有型的父親王敏德手臂進場，現場偶然吹起大風，父女依靠甜笑並肩而行，王敏德輕吻女兒面頰，場面溫馨。

馬詩慧說：「原本婚禮開始前天陰陰，有風又落雨，但之後停雨，還出現彩虹，好感恩天公作美。晚宴在露天場地舉行，我和老公都好開心，沒有喊，也沒有飲醉，有一齊跳舞。」她透露一對新人稍後會定居美國生活。從他們上載社交網的短片和相片所見，一對新人行禮後互吻，晚宴上翩翩起舞，還分享童年照。