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2022年9月26日星期一
許子萱梁超怡成港姐雙料亞季軍 林俊賢女兒林鈺洧大熱摘后冠
陳婉怡被紙炮擊中左耳
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陳婉怡被紙炮擊中左耳
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【明報專訊】完場時其他落選佳麗上台，現場噴出紙炮，陳婉怡突然跪低及用雙手掩耳，被工作人員帶下台，原來她被紙炮擊中左耳。統籌經理何小慧指是噴出紙炮時彈出個塞打到陳婉怡的耳及手。
（2022香港小姐競選）
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