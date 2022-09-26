許子萱梁超怡成港姐雙料亞季軍 林俊賢女兒林鈺洧大熱摘后冠

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

星二代林鈺洧參選以來一直受注目，被視為熱門之一；27歲的她今年趕及參選，職業是模特兒，身高176cm，三圍34.5、25、36.5，專上程度，志向成為對社會有貢獻及有影響力的人。她整晚表現平均，在問答環節時，被要求極速做喜怒哀樂表情，表現不俗。宣布她得獎時顯得愕然，受訪時稱對表現不太滿意，因要求較高。會否入行？她稱不局限發展。

林鈺洧言論出位被封「性女」

林鈺洧2019年參與多個電視劇及節目，曾在ViuTV節目《對號入座》爆性史，表示有過5名性伴侶，稱男方牀上招式多，言論出位，曾被封新一代「性女」。

亞軍許子萱25歲，身高162.5cm，三圍34、23.5、34，大學畢業，職業是投行分析師。她早前獲得生態保育大使獎，昨晚再奪得自2013年停頒的國際親善小姐。她是學霸，早前同時獲劍橋和牛津兩所學府MBA課程錄取通知書，但她選擇先追夢參選港姐。

未受紋身影響 梁超怡破50年魔咒

季軍梁超怡26歲，身高160cm，三圍32.5、23、34，大學畢業，職業是程式員招聘師。她是話題佳麗，賽前被指是內定三甲，但又被爆穿性感衣著夜蒲及有紋身，但她未受影響，還奪最上鏡小姐，是雙料季軍。她沒想過獲獎感意外，曾擔心紋身有影響。有指她可能是首名有紋身的得獎港姐？她笑言可能打破50年魔咒，都開心評判放在其他方面。

邢慧敏獲友誼小姐，但無緣晉身十強，另一熱門佳麗徐麟晉身最後五強，但與三甲無緣。徐麟在問答環節以半鹹淡廣東話接受提問，丁子朗問她若新增一個普天同慶日子，會新增哪日子？她要求重複問題，又叫丁子朗用普通話再說一遍，回答後，丁子朗反過來叫她重複多一次，全場爆笑。當宣布她入五強時，現場有人說做馬。

曾志偉自嘲只能向上望

監警會委員余黎青萍日前批評現時電視及電影的色情暴力元素氾濫，同時指無綫的《香港小姐競選》泳衣問答環節，佳麗們「少布到不得了」、「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明」，一番言論惹起熱議。昨晚決賽，佳麗依舊穿泳衣答問題，進行前曾志偉、鄭丹瑞、陳欣健及陳百祥（阿叻）討論此事，志偉說︰「泳裝環節係我哋香港小姐嘅靈魂，所以今年要搞得特別啲。」阿叻問︰「有幾特別呀？係咪要啲佳麗著羽絨出嚟？」陳欣健說︰「畀人哋彈兩句就要搵啲羽絨遮住晒？」志偉笑答︰「我都驚㗎！我係驚啲人走晒呀，所以今年係唔同。我哋時代在變，泳裝不變！」鄭丹瑞瞪大雙眼對志偉說︰「人哋話你咁樣望住啲佳麗。」志偉自嘲︰「咁我嘅高度係只能望到咁，我夠想好似你咁高，由高望落去。大佬，唔好歧視我！」之後志偉分別問佳麗問題，包括許子萱及敖嘉揚，他全程昂高頭，視線向上望看佳麗的面部。

（2022香港小姐競選）