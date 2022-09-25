【開箱】《無聲回音》 孖女離奇故事 虎頭蛇尾

長相一樣 難以辨認

《無聲回音》講述Gina和Leni是同卵雙胞孖女，外貌聲線一模一樣，沒有人能分辨兩人，除了她們已故媽媽。Gina是成功作家，跟任職心理治療師的丈夫Charlie住在洛杉磯。Leni則與青梅竹馬的Jack，在家鄉經營牧場，並育有一女Mattie；Gina與Leni的父親Victor，以及下肢癱瘓的長女Claudia也住在附近。當Leni突然失蹤，警方介入調查，Gina也從洛杉磯趕回娘家。父親樂見她回來，但Claudia對她的厭惡溢於言表。其後Gina在瀑布洞中發現Leni遺下的小說提示及衣服，Gina換上後以Leni姿態出現在家人面前，但無論是Jack、Victor及Claudia也沒發現。

此劇僅7集，其實陣容不差，米雪莫娜漢之外，還有《光豬舞壯士》麥寶瑪（Matt Bomer）等主演，監製昆頓彼普斯（Quinton Peeples）和拜恩約基（Brian Yorkey）拍過Netflix大熱作《漢娜的遺言》。然而《無聲回音》在爛番茄影評網站，不足三成好評，觀眾好感度稍高，但也不是50%的及格水平。評論普遍肯定米雪莫娜漢分飾兩角的努力及表現，只是這類懸疑劇，鋪排雷聲大雨點少，尤其每個戲劇轉折顯得愚笨，到最後劇情亦愈來愈薄弱。故事到中段揭露Gina和Leni利用外界辨別不到她們而互換身分；從小時候誤推大家姐Claudia從高處墮下至終身傷殘，到教堂失火，兩人互相頂罪。長大後各自成家，甚至每年生日交換身分生活，更是相當離奇，任職治療師的Charlie亦完全知情。Jack跟孖女中學時已認識，相處時間更長，怎可能身邊換了人也完全不察覺？抑或知道而不表露，坐享齊人福？劇中描述孖女感情深厚，同時暗生嫉妒，終於到中年階段決定擺脫彼此，又是否主角太遲覺悟的鋪排？結局兩人逃過警察追捕，埋下伏筆，最後回到Charlie家裏的到底是Gina抑或Leni？臨尾依舊故弄玄虛。

戲劇張力追求流量關鍵

不少影評指出《無聲回音》像《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導的《失蹤罪》，卻非成功版本，甚至墮入另一Netflix劇集《致命點擊》的結構謬誤之中。隨着串流平台競爭加劇，像Netflix這種近年才冒起參與製作的公司而言，原擁有的電影或劇集版權減少，內容需求卻不會因此下降，當中良莠不齊恍如定局。為留住訂戶及催谷瀏覽時數，製作方向難免被左右。早前有美媒報道，稱Netflix投資不會關水喉，但偏向精而簡。要刺激收視，作品必須有戲劇張力及懸念，才可留住觀眾。《魷魚遊戲》成功，正符合這標準，也因此懸疑類型、真人騷成為追求流量的串流平台主菜。

其實《無聲回音》有個不錯的開始，觀衆會想知Leni為何無故失蹤，以及她與Gnia到底有什麽不可告人的秘密？但接下來的劇情發展不合情理也太愚笨，如果只是90或100分鐘的電影，觀眾可能只覺得消磨或浪費了個半小時，但五六小時的劇集，到底有多少人中途放棄，還是堅持到底卻覺得有點搵笨？《無》劇的問題在Netflix作品中非獨有，即使大受歡迎的《魷魚遊戲》，李政宰的角色在結局應登上前往美國的航班，跟他最珍視的女兒見面，才合乎人設，但當重遇引導他參賽的孔劉後，即決定折返。他在遊戲中的戰友已死光，1號玩家身分亦揭盅，有什麼理由再回去那「地獄」？難道第2季依然安排另一場玩命遊戲？新鮮感已失，憑什麼吸引觀眾？估計編導黃東赫創作之初沒想過續集的故事內容，憑首季餘下的尾巴延續下去，會否有完美結局？且拭目以待。