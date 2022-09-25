馮嘉敏梁超怡張光怡平常心面對內定三甲傳聞 邢慧敏先拔頭籌奪「友誼小姐」

去年港姐季軍暨友誼小姐邵初宣布邢慧敏獲「友誼小姐」及送花祝賀。邵初表示在佳麗受訓時已留意到邢慧敏很友善，為人很真，已覺她很大機會奪此獎。邢慧敏開心獲獎，認為每個佳麗都好有機會，私下常通訊。有指陳瑞菱想奪「友誼小姐」？邢慧敏認為佳麗分組時，她與陳瑞菱都是隊長，也同樣人緣好及受歡迎，但不會比較。有否信心再奪更多獎？早前確診新冠病毒的她說：「康復後似不太夠中氣，說話較細聲，會多飲水，希望身體狀態更好。」有傳她不在內定三甲之列？她稱沒留意，每人都有心水，不擔心奪「友誼小姐」後難入三甲之說。

陳瑞菱泳衣布料遮一呎傷疤

早前有指網民力捧徐麟與陳瑞菱為大熱門，但近日有報道她們已被網民踢出三甲之列。陳瑞菱稱沒有介懷，亦沒打擊奪獎信心，最緊要靠自己，全力以赴做好就不會後悔。賽前她曾表示恨攞「友誼小姐」，宣布邢慧敏奪得時，她似露出意外和失落表情。陳瑞菱說：「我沒講過想獲此獎，只是上載跟其他佳麗的合照，因我好主動又喜歡交朋友，未能得獎也沒失望。」她認為每人也有得獎機會，大家同意賽果最緊要。她曾接受手術，腹部留有一呎長疤痕，昨日泳衣設計的布料剛好將疤痕遮掩。她表示泳衣由大會安排，開心可以呈現最靚身形示人。

徐麟狂做運動減磅 懶理上圍縮水

徐麟沒留意被網民踢出三甲的報道，因專心接受訓練迎戰，不想因報道影響心情。她身形較前消瘦，承認一直有健身做運動減磅，笑言即使上圍縮水也沒所謂，身形由自己控制，對目前狀態感滿意，沒刻意跟其他佳麗比較。她努力苦練廣東話，多謝一班佳麗平日跟她多傾偈練習，陳瑞菱也讚她進步不少。

梁超怡無時間上網 否認請「打手」

傳是內定三甲的馮嘉敏、梁超怡及張光怡賽前均感緊張，齊聲說平常心面對。梁超怡表示沒理會傳聞，最重要做好自己，加緊練習，比賽時呈現最好一面。又有報道質疑她有「網絡打手」，助她成為熱門話題，並在網上跟其他佳麗互相攻擊。梁超怡表示沒請「打手」，每日忙於訓練，連看手機或網上留言的時間也沒有，但不會太介意，總有人鍾意和不鍾意，抱正面想法，對爭獎有信心。馮嘉敏稱從沒有公開家庭背景，跟無綫沒關聯，更沒有後台，全靠個人努力。張光怡開心被捧成大熱門，有少許壓力，希望對比賽不會帶來影響，知道每個佳麗都付出很多努力，臨場發揮視乎運氣和當時狀態。

舞台大型吊燈機關裝置獲審批

現場見舞台上方懸掛大型水晶吊燈，亦有不算高的樓梯級。港姐統籌經理何小慧表示舞台設計經過多次與紅館開會商議，所有裝置以安全為首要，「舞台的機關及升降台設計，事前向專業人士詢問意見，一直跟紅館溝通，對機關裝置有嚴格規管，亦已獲審准。佳麗不會被威也吊高」。提到After Class成員鍾柔美因家傭確診，她成為密切接觸者須居家隔離，今晚未能演出。何小慧指鍾柔美缺席影響不大，「After Class三缺一繼續演出。每個表演嘉賓和佳麗必先接受核酸檢測，一視同仁」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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