日韓星「黃碼」難在港演出 演唱會主辦商盼「0+0」 Avril Lavigne 11月亞博騷存隱憂

香港爆發新冠疫情以來，受限於檢疫措施，海外藝人難以來港演出，檢疫期間酒店費用等開支，亦加大主辦商的製作成本。香港政府昨日宣布放寬抵港人士檢疫措施至「0+3」後，多次籌辦韓星香港演唱會的Rolemodel娛樂向本報透露，「0+0」才是最好的方案，表示3日醫學監測，持「黃碼」藝人在政府轄下場館演出，只能被視為訪客，無法進入處所，要待3日後轉為「藍碼」才能演出，變相浪費3日檔期，加重了製作成本。

小型演唱會難「氣泡管理」

據報將於11月初在港舉行的香港國際七人欖球賽，海外隊伍和工作人員實施嚴格「氣泡管理」，大會安排酒店單人房給來港人員，以及安排專車接送和指定訓練場地。Rolemodel娛樂方面表示「氣泡管理」方式可行，但成本不低，很難套用在小型演唱會製作上。

據悉業界寄望今年底能再放寬抵港檢疫措施，並計劃年底或明年全面復辦海外藝人來港開騷。加拿大樂壇天后Avril Lavigne原定今年5月8日在亞洲國際博覽館Arena舉行「AVRIL WORLD TOUR 2022 香港站」演唱會，今年4月宣布延期至11月1日，主辦方Midas Promotions昨透露，目前個唱仍受制於政府的「0+3」檢疫措施，對於能否如期開騷，稍後會更新演出安排與詳情。

Scandal與SKE48擬明年來港

另外，主力籌辦日本藝人在港演出的主辦商Puffin娛樂透露，即使檢疫措施減至「0+0」，也不能馬上復辦日本藝人香港演唱會，屆時恐場地有限，因疫情前積壓不少演出，會優先排期，或許最快要明年才能開騷，據悉日本女子樂隊Scandal及女團SKE48正計劃明年來港演出。

若檢疫Blackpink港騷或延期

此外，本報收到消息，今年12月初考慮在Wonderland竹翠公園舉行一連兩日的大型音樂節，邀請世界各地歌手來港演出，韓國女歌手CL、日本尊尼事務所旗下男團，也在演出名單上。韓國女團Blackpink、男團Super Junior、《我們的新紮學堂》姜丹尼爾，早前公布將舉行世界巡迴演唱會，並稱包括香港站，據知屆時若檢疫措施未取消，香港站演出或要延期，甚至泡湯。

記者：蘇珮欣